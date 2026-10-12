GNTM: Μεταμορφώσεις και διπλή αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7, οι 22 διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν σε φωτογράφιση για καμπάνια εσωρούχων, χωρισμένοι σε ζευγάρια.
  • Ο Ακύλλας Μουρίκης κέρδισε πλεονέκτημα και άλλαξε δύο ζευγάρια, προκαλώντας δυσκολίες στη συνεργασία των Μάνου και Σταυρούλας.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανακοίνωσε ότι κάθε ζευγάρι θα επιλέξει τη καλύτερη φωτογραφία για αξιολόγηση στο πλατό.
  • Ο Σταμάτης Καραΐσκος προσέφερε μεταμορφώσεις στους διαγωνιζόμενους, αναδεικνύοντας τον καλύτερο εαυτό τους.
  • Δύο μοντέλα θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό στο τέλος της διαδικασίας, ενώ ο νικητής θα κερδίσει 50.000€ και άλλα έπαθλα.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 6/10) οι 22 διαγωνιζόμενοι, που κατάφεραν να περάσουν στο σπίτι, έλαβαν μέρος στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία του GNTM 7. Αφού χωρίστηκαν μόνοι τους σε ζευγάρια, φωτογραφήθηκαν για καμπάνια εσωρούχων, μπαίνοντας στους ρόλους του «Πειρασμού» και της «Αθωότητας», με στόχο ένας από τους δύο να καταφέρει να ξεχωρίσει. Ο Ακύλλας Μουρίκης είχε την καλύτερη επίδοση στο Βootcamp και κέρδισε το σημαντικό πλεονέκτημα να αλλάξει δύο ζευγάρια. Η απόφασή του δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον Μάνο Τζαμπαζάκη και τη Σταυρούλα Μαυρομάτη, αφού κλήθηκαν να συνεργαστούν, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν βρίσκονται στο καλύτερο σημείο.

GNTM Sneak preview: «Έχεις ένα βλέμμα που δε μου λέει τίποτα»

GNTM: Μεταμορφώσεις και διπλή αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο

Απόψε, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επισκέπτεται το σπίτι των μοντέλων και τους ανακοινώνει πως κάθε ζευγάρι θα πρέπει να επιλέξει τη φωτογραφία που θεωρεί καλύτερη, καθώς αυτή θα αξιολογηθεί στο πλατό. Πόσο εύκολη μπορεί να είναι, όμως, μια τέτοια απόφαση, όταν τα δύο μέλη του ζευγαριού είναι ταυτόχρονα συνεργάτες και ανταγωνιστές;

Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενοι παραδίδονται στα έμπειρα χέρια του Σταμάτη Καραϊσκου, ο οποίος αναλαμβάνει να τους χαρίσει ένα εντυπωσιακό glow up, μεταμορφώνοντάς τους από απλά μοντέλα σε… «top models» και αναδεικνύοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Για κάποιους η αλλαγή είναι μικρή, ενώ για άλλους πιο τολμηρή. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν διαχειρίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο τη νέα τους εικόνα.

Anastazja - Χρύσανθος: «Θα προτιμούσα να μην ξανασυνεργαστούμε»

GNTM: Μεταμορφώσεις και διπλή αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο

Η στιγμή για το πρώτο πλατό αποχώρησης έχει φτάσει και τα μοντέλα καλούνται να σταθούν απέναντι στην κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται με ενθουσιασμό τους διαγωνιζόμενους και ανυπομονούν να δουν τις φωτογραφίες τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους.

Ποιος θα καταφέρει να υπερισχύσει σε κάθε ζευγάρι και ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής της φωτογράφισης, κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και εξασφαλίζοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα;

Στο τέλος της διαδικασίας, δύο μοντέλα θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό, βλέποντας το όνειρο του GNTM 7 να τελειώνει πριν προλάβει να αρχίσει…

GNTM 2026: Το advantage του Ακύλλα δεν «έπιασε»

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

  •  50.000€ μετρητά
  • Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ
  • Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως
  • Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

 

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GNTM
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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GNTM 7
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