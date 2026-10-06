Μια αρκετά δύσκολη συνεργασία είχαν η Anastazja και ο Χρύσανθος στη φωτογράφιση με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα», με τους δύο διαγωνιζόμενους να δυσκολεύονται να βρουν κοινό ρυθμό μπροστά στον φακό.

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Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του σετ, οι οδηγίες των coaches ήταν συνεχείς, καθώς οι δυο τους άλλαζαν διαρκώς πόζες και φαίνεται πως έχαναν πολύτιμο χρόνο. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο Χρύσανθος προσπάθησε να ξεχωρίσει περισσότερο και οι κινήσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν ο Χρύσανθος προσπάθησε να «κρύψει» την παρτενέρ στο κάδρο, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από την ομάδα. «Ήταν λες και ήθελε πραγματικά να την σαμποτάρει με πολύ χυδαίο τρόπο», ακούστηκε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθαρίστηκε πως όταν στο μόντελινγκ λέμε ότι πρέπει να «κρύψεις» τον άλλο, δεν σημαίνει κυριολεκτικά να τον εξαφανίσεις από το σετ!

Παρά τις δυσκολίες, υπήρξαν στιγμές που η Anastazja κατάφερε να βρει πολύ καλές πόζες και εκφράσεις, με τους κριτές να της αναγνωρίζουν ότι σε συγκεκριμένα καρέ «γράφει» πολύ καλά. Ωστόσο, η ίδια παραδέχτηκε πως ένιωθε ότι η συνεργασία με τον Χρύσανθο δεν λειτουργούσε.

Τελικά, παρά τις προσπάθειες των coaches να τους βάλουν σε μια κοινή γραμμή και να εξελίξουν μια πόζα που λειτουργούσε, ο χρόνος τελείωσε και το σετ δεν πήγε όπως θα ήθελαν.

«Δε θα άλλαζα παρτενέρ γιατί μού έγινε μάθημα! Από τα λάθη μαθαίνεις. Τώρα πλέον ξέρω ότι θα προτιμούσα γενικά να μην ξανασυνεργαστούμε, γιατί απλά δεν μας βγήκε αυτό το σετ. Και ήταν κρίμα, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Απλά έγινε πολύ λάθος» είπε το 22χρονο μοντέλο.