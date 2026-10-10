Από τα μέσα Νοεμβρίου προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση για έως 120 δόσεις σε οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, εφόσον προηγηθεί η ψήφιση της σχετικής διάταξης που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Η αλλαγή επεκτείνει τη δυνατότητα αποπληρωμής από 72 σε έως 120 μηνιαίες καταβολές και παρατείνει την προθεσμία για αιτήσεις ένταξης έως τα μέσα του 2027.

Η παρέμβαση αφορά παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και απευθύνεται τόσο σε όσους θα ενταχθούν τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων όσο και σε όσους έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση και θέλουν να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο στο νέο σχήμα. Η μετάβαση, πάντως, δε θα γίνει αυτόματα, αλλά μόνο με νέα ηλεκτρονική αίτηση.

Γιατί έρχεται η ρύθμιση των 120 δόσεων

Το οικονομικό επιτελείο αποδίδει την επέκταση της ρύθμισης στην παρατεταμένη πίεση που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κρίση «επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια».

Με τη νέα πρόβλεψη, η διάρκεια αποπληρωμής αυξάνεται από έξι σε δέκα χρόνια. Αυτό σημαίνει χαμηλότερη μηνιαία δόση, αλλά και μεγαλύτερο συνολικό κόστος τόκων για όποιον επιλέξει τη μέγιστη επιμήκυνση.

Ποια χρέη εντάσσονται και ποια μένουν εκτός

Η ρύθμιση καλύπτει βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2024. Το όριο αυτό επεκτείνει κατά ένα έτος το πεδίο της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αφορούσε χρέη έως το τέλος του 2023.

Αντίθετα, νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν από το 2025 και μετά δεν εντάσσονται στη νέα έκτακτη ρύθμιση. Αυτές θα πρέπει να εξυπηρετούνται ή να ρυθμίζονται χωριστά μέσω της πάγιας ρύθμισης της ΑΑΔΕ, η οποία προβλέπει έως 24 δόσεις για τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.

Εκτός μένουν επίσης ποσά οφειλών για φορολογουμένους που βρίσκονταν σε άλλες ενεργές ρυθμίσεις κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του μέτρου, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Δυνατότητα μετάβασης προβλέπεται μόνο για οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Πώς γίνεται η μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις

Όσοι έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση σε 72 δόσεις δε θα περάσουν αυτόματα στο νέο καθεστώς. Θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση όταν ανοίξει η εφαρμογή. Με βάση αυτή την αίτηση, το υπόλοιπο της οφειλής τους θα επανυπολογιστεί σε έως 120 μηνιαίες καταβολές, ανάλογα με την επιλογή τους.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ακολουθεί πέντε στάδια.

Ο οφειλέτης θα συνδέεται στο myAADE με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet Θα επιλέγει τη νέα εφαρμογή της έκτακτης ρύθμισης των 120 δόσεων, η οποία θα εμφανιστεί στην ενότητα ρυθμίσεων οφειλών μετά την ψήφιση του νόμου. Έπειτα, η πλατφόρμα θα εμφανίζει είτε τις επιλέξιμες οφειλές είτε, για όσους βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις, το υπόλοιπο της ενεργής ρύθμισης που μπορεί να μεταφερθεί. Ο φορολογούμενος θα επιλέγει τον αριθμό των δόσεων, έως το ανώτατο όριο των 120, και πριν από την οριστική υποβολή θα βλέπει τη νέα μηνιαία δόση, το δοσολόγιο και το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Με την τελική επιβεβαίωση θα δημιουργείται η νέα ρύθμιση και θα αντικαθιστά την παλιά ως προς το ποσό που μεταφέρεται

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες σε myAADE και ΚΕΑΟ

Η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν ενεργοποιείται με μόνη την αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρωθεί η πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή. Αν αυτό δεν συμβεί, η αίτηση δε θα μετατραπεί σε ενεργή ρύθμιση.

Στη νέα εφαρμογή σε myAADE και ΚΕΑΟ, ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει ποιες οφειλές είναι επιλέξιμες, πόσες δόσεις μπορεί να επιλέξει, ποιο θα είναι το ποσό της πρώτης και των επόμενων δόσεων, αλλά και το συνολικό ύψος της αποπληρωμής με τους αντίστοιχους τόκους.

Το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι 30 ευρώ τον μήνα. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, ίδιο με εκείνο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Ποιο είναι το όφελος και ποιο το κόστος των 120 δόσεων

Το βασικό όφελος για τον οφειλέτη είναι η μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης, η οποία μπορεί να φτάσει έως και περίπου 40% σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Για χρέος 3.600 ευρώ, για παράδειγμα, η μηνιαία δόση μπορεί να πέσει από 50 ευρώ σε 30 ευρώ.

Η επιλογή αυτή διευκολύνει κυρίως όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο σημερινό ύψος δόσης και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση. Από την άλλη πλευρά, όποιος μπορεί να πληρώνει μεγαλύτερο ποσό κάθε μήνα επιβαρύνεται συνολικά λιγότερο σε τόκους αν επιλέξει λιγότερες δόσεις.

Τι αλλάζει έως το 2027 και ποιοι επηρεάζονται

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τα μέσα του 2027, ενώ αρχικά προβλεπόταν να λήξει τον Δεκέμβριο. Έτσι, διευρύνεται ο χρονικός ορίζοντας για όσους έχουν παλαιές οφειλές και αναζητούν πιο ήπιο σχήμα αποπληρωμής.