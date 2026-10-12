Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της

Το φλιπεράκι του κύριου Χρήστου και η υπόσχεση της κόρης - Το πούλησε;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δώρα από το Κερατσίνι εκπροσωπεί τον αείμνηστο πατέρα της Χρήστο στην εκπομπή Cash or Trash.
  • Ο Χρήστος, φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής, είχε επιθυμία να συμμετάσχει πριν πεθάνει.
  • Η Δώρα παρουσίασε ένα φλιπεράκι της Bally, χρονολογίας 1979, με θέμα τη Ντόλι Πάρτον, εκτιμημένο στα 1.500 ευρώ.
  • Ο Άλεξ Σταυρίδης προσέφερε 800 ευρώ για το φλιπεράκι, τιμώντας την επιθυμία του Χρήστου.
  • Η εκπομπή ανέδειξε τη συναισθηματική σύνδεση και την αξία της ανθρώπινης σχέσης πέρα από την εμπορική αξία.

Το Cash or Trash μας έχει συνηθίσει σε μοναδικές ιστορίες αντικειμένων, αλλά υπάρχουν φορές που η ίδια η ανθρώπινη ιστορία πίσω από ένα εύρημα επισκιάζει την εμπορική του αξία. Μια τέτοια βαθιά συναισθηματική στιγμή βίωσαν οι συντελεστές της εκπομπής και οι τηλεθεατές με την παρουσία της Δώρας από το Κερατσίνι.

Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της

Η Δώρα βρέθηκε στο πλατό εκπροσωπώντας τον πολυαγαπημένο της πατέρα, τον Χρήστο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις τέσσερις μήνες πριν. Φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής, ο αείμνηστος παρακολουθούσε πάντα τα επεισόδια με την ένταση της τηλεόρασης στο τέρμα, ζηλεύοντας ευχάριστα τους συμμετέχοντες και εκφράζοντας συνεχώς την επιθυμία να βρεθεί κάποια μέρα μπροστά στον Θάνο Λούδο και τη Δέσποινα Μοιραράκη

Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Άρη που ενθουσίασαν τους αγοραστές

Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της

Το αντικείμενο που άφησε πίσω του και κατάφερε να φέρει η Δώρα στην εκπομπή ήταν ένα εμβληματικό και πλήρως λειτουργικό φλιπεράκι της εταιρείας Bally, χρονολογίας 1979, με κεντρικό θέμα τη θρυλική τραγουδίστια της country και pop μουσικής, Ντόλι Πάρτον. Το έργο τέχνης στο back glass φέρει την υπογραφή του γνωστού καλλιτέχνη Christensen, ενώ ο σχεδιασμός ανήκει στον George Christian.

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου απογοήτευσε τη Χρυσούλα

Η εκτίμηση και η «Κάρτα του Εκτιμητή»

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητα, την καλή κατάσταση και τη συλλεκτική αξία του κομματιού, δίνοντας μια αρχική εκτίμηση στα 1.500 ευρώ. Παράλληλα, χάρισε στη Δώρα την ισχυρή «κάρτα του εκτιμητή», ορίζοντας την τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία στα 750 ευρώ και δίνοντας σαφές πλεονέκτημα στους αγοραστές.

Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της

Η συναισθηματική δημοπρασία και η συμφωνία με τον Άλεξ

Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, η ατμόσφαιρα έγινε αμέσως φορτισμένη. Η Δώρα αποκάλυψε την ιστορία του πατέρα της, προκαλώντας συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους - ιδιαίτερα στον Άλεξ Σταυρίδη, ο οποίος μοιράστηκε την προσωπική του εμπεδία από την απώλεια του δικού του πατέρα.

Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση

«Ήταν σαν να μου έλεγε ο πατέρας μου ευχαριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δώρα μετά το τέλος της συμφωνίας.

Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της

Οι buyers σεβάστηκαν απόλυτα το συναίσθημα της στιγμής. Ο Άλεξ προχώρησε σε προσφορά 800 ευρώ, κλείνοντας τη συμφωνία όχι μόνο για την αξία του συλλεκτικού φλίπερ, αλλά κυρίως για να τιμήσει την επιθυμία του κύριου Χρήστου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια θερμή αγκαλιά και μια σπάνια «γέφυρα συγκίνησης» που απέδειξε ότι, μερικές φορές, η ανθρώπινη σύνδεση αξίζει πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή.

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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
CASH OR TRASH ΔΩΡΑ
 |
ΑΛΕΞ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
 |
ΝΤΟΛΙ ΠΑΡΤΟΝ
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