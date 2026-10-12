Το Cash or Trash μας έχει συνηθίσει σε μοναδικές ιστορίες αντικειμένων, αλλά υπάρχουν φορές που η ίδια η ανθρώπινη ιστορία πίσω από ένα εύρημα επισκιάζει την εμπορική του αξία. Μια τέτοια βαθιά συναισθηματική στιγμή βίωσαν οι συντελεστές της εκπομπής και οι τηλεθεατές με την παρουσία της Δώρας από το Κερατσίνι.

Η Δώρα βρέθηκε στο πλατό εκπροσωπώντας τον πολυαγαπημένο της πατέρα, τον Χρήστο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις τέσσερις μήνες πριν. Φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής, ο αείμνηστος παρακολουθούσε πάντα τα επεισόδια με την ένταση της τηλεόρασης στο τέρμα, ζηλεύοντας ευχάριστα τους συμμετέχοντες και εκφράζοντας συνεχώς την επιθυμία να βρεθεί κάποια μέρα μπροστά στον Θάνο Λούδο και τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Το αντικείμενο που άφησε πίσω του και κατάφερε να φέρει η Δώρα στην εκπομπή ήταν ένα εμβληματικό και πλήρως λειτουργικό φλιπεράκι της εταιρείας Bally, χρονολογίας 1979, με κεντρικό θέμα τη θρυλική τραγουδίστια της country και pop μουσικής, Ντόλι Πάρτον. Το έργο τέχνης στο back glass φέρει την υπογραφή του γνωστού καλλιτέχνη Christensen, ενώ ο σχεδιασμός ανήκει στον George Christian.

Η εκτίμηση και η «Κάρτα του Εκτιμητή»

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητα, την καλή κατάσταση και τη συλλεκτική αξία του κομματιού, δίνοντας μια αρχική εκτίμηση στα 1.500 ευρώ. Παράλληλα, χάρισε στη Δώρα την ισχυρή «κάρτα του εκτιμητή», ορίζοντας την τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία στα 750 ευρώ και δίνοντας σαφές πλεονέκτημα στους αγοραστές.

Η συναισθηματική δημοπρασία και η συμφωνία με τον Άλεξ

Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, η ατμόσφαιρα έγινε αμέσως φορτισμένη. Η Δώρα αποκάλυψε την ιστορία του πατέρα της, προκαλώντας συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους - ιδιαίτερα στον Άλεξ Σταυρίδη, ο οποίος μοιράστηκε την προσωπική του εμπεδία από την απώλεια του δικού του πατέρα.

«Ήταν σαν να μου έλεγε ο πατέρας μου ευχαριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δώρα μετά το τέλος της συμφωνίας.

Οι buyers σεβάστηκαν απόλυτα το συναίσθημα της στιγμής. Ο Άλεξ προχώρησε σε προσφορά 800 ευρώ, κλείνοντας τη συμφωνία όχι μόνο για την αξία του συλλεκτικού φλίπερ, αλλά κυρίως για να τιμήσει την επιθυμία του κύριου Χρήστου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια θερμή αγκαλιά και μια σπάνια «γέφυρα συγκίνησης» που απέδειξε ότι, μερικές φορές, η ανθρώπινη σύνδεση αξίζει πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή.

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