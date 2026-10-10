Επιδοτήσεις και επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών θα γίνουν μέσα από τη ρήτρα διαφυγής, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, που εξασφάλισε η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι μια μικρή ανάσα σε ένα πρόβλημα που απασχολεί την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως.

Ρήτρα διαφυγής: Μακροπρόθεσμη «ανακούφιση» νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Φυσικά, δεν πρόκειται για μέτρα άμεσα εφαρμόσιμα, καθώς, για να γίνουν όλα αυτά, απαιτείται χρόνος, που χρειάζεται για να πάρουν σάρκα και οστά οι επενδύσεις.

Βέβαια, η κυβέρνηση μπορεί —και αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα— να πάρει κάποιο ποσό από το ένα δισεκατομμύριο ευρώ τώρα, ώστε να δοθεί σε λύσεις άμεσες, όπως, για παράδειγμα, επιπλέον ποσά στο επίδομα θέρμανσης ή μία επιπλέον ενίσχυση με εισοδηματικά ή οικογενειακά κριτήρια.