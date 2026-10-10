Ρήτρα διαφυγής: Οικονομική ανάσα - αντίβαρο στην ενεργειακή κρίση

Μακροπρόθεσμη «ανακούφιση» νοικοκυριών και επιχειρήσεων

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα εξασφάλισε ρήτρα διαφυγής ύψους 1 δισ. ευρώ από την ΕΕ για την ενεργειακή κρίση.
  • Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για επιδοτήσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλιακούς θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας.
  • Η εφαρμογή των μέτρων απαιτεί χρόνο, καθώς οι επενδύσεις χρειάζονται προετοιμασία.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει άμεσες λύσεις, όπως επιπλέον επιδόματα θέρμανσης, στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα.
  • Η ρήτρα διαφυγής προσφέρει μακροπρόθεσμη ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επιδοτήσεις και επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών θα γίνουν μέσα από τη ρήτρα διαφυγής, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, που εξασφάλισε η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι μια μικρή ανάσα σε ένα πρόβλημα που απασχολεί την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως.

Ρήτρα διαφυγής: Μακροπρόθεσμη «ανακούφιση» νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ρήτρα διαφυγής: Μακροπρόθεσμη «ανακούφιση» νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Φυσικά, δεν πρόκειται για μέτρα άμεσα εφαρμόσιμα, καθώς, για να γίνουν όλα αυτά, απαιτείται χρόνος, που χρειάζεται για να πάρουν σάρκα και οστά οι επενδύσεις.

Βέβαια, η κυβέρνηση μπορεί —και αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα— να πάρει κάποιο ποσό από το ένα δισεκατομμύριο ευρώ τώρα, ώστε να δοθεί σε λύσεις άμεσες, όπως, για παράδειγμα, επιπλέον ποσά στο επίδομα θέρμανσης ή μία επιπλέον ενίσχυση με εισοδηματικά ή οικογενειακά κριτήρια.

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