Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

συντάξεις των Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016 , μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά

συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016 σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ

Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Επειδή η Τετάρτη 28η Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.