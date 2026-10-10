Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

H αργία της 28ης Οκτωβρίου δρομολογεί τις καταβολές πιο νωρίς

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου από pixabay
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι πληρωμές/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα πληρωθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
  • Καταβολές σε δύο φάσεις: 26 Οκτωβρίου για κύριες και επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών και μισθωτών.
  • Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου.
  • Στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις μισθωτών και του Δημοσίου.
  • Χρήματα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου.

Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ
  • Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Επειδή η Τετάρτη 28η Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.

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