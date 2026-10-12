Στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών που ξεκινάει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες αναμένεται να θέσει η Ελλάδα το ζήτημα των περαιτέρω μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές των λογαριασμών ενέργειας.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτριά του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά, μετά από σκληρά παζάρια στο Eurogroup, η Αθήνα φέρνει στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Στόχος είναι αυτό το 1 δις. ευρώ να μην χρησιμοποιηθεί μόνο για ενεργειακές υποδομές, αλλά και για στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών- επιχειρήσεων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, που γονατίζουν τη γηραιά ήπειρο, αλλά και για τις ραγδαίες εξελίξεις στο ενεργειακό, μετά τις συμφωνίες του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο. Η Κομισιόν μέχρι στιγμής εμφανίζεται άκαμπτη για να μην ξεφύγουν οι δαπάνες του προϋπολογισμού.