Στη Σύνοδο Κορυφής φέρνει η Ελλάδα τα μέτρα στήριξης

Στο τραπέζι των 27 οι εξελίξεις για το ενεργειακό

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Στη σύνοδο κορυφής από την Ελλάδα τα μέτρα στήριξης (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα θα προτείνει στη Σύνοδο Κορυφής μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω υψηλών τιμών ενέργειας.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει μεγαλύτερη ευελιξία στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, με στόχο τη χρήση 1 δις. ευρώ για στοχευμένα μέτρα.
  • Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τις αυξημένες τιμές καυσίμων και τις εξελίξεις στο ενεργειακό μετά τις συμφωνίες ΗΠΑ-Ρωσίας.
  • Η Κομισιόν παραμένει άκαμπτη σχετικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού.

Στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών που ξεκινάει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες αναμένεται να θέσει η Ελλάδα το ζήτημα των περαιτέρω μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές των λογαριασμών ενέργειας

Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Εγκρίθηκε το αίτημα της Ελλάδας

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτριά του Star  στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά, μετά από σκληρά παζάρια στο Eurogroup, η Αθήνα φέρνει στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Στόχος είναι αυτό το 1 δις. ευρώ να μην χρησιμοποιηθεί μόνο για ενεργειακές υποδομές, αλλά και για στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών- επιχειρήσεων. 

Στα 35 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, που γονατίζουν τη γηραιά ήπειρο, αλλά και για τις ραγδαίες εξελίξεις στο ενεργειακό, μετά τις συμφωνίες του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο. Η Κομισιόν μέχρι στιγμής εμφανίζεται άκαμπτη για να μην ξεφύγουν οι δαπάνες του προϋπολογισμού.

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