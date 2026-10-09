Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Εγκρίθηκε το αίτημα της Ελλάδας

Τι αλλάζει με επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 18:52 Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
09.10.26 , 18:41 Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης μετά τη σύλληψη: Παραβίασε περιοριστικό όρο
09.10.26 , 18:37 Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση
09.10.26 , 18:20 Συντάξεις: Οι πληρωμές για τον Νοέμβριο και η αύξηση από 1η Ιανουαρίου
09.10.26 , 17:53 Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων για πρόσβαση στις εκθέσεις για τις ζημιές
09.10.26 , 17:51 Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»
09.10.26 , 17:44 Η GAC παίζει μπάλα με την Chelsea FC
09.10.26 , 17:30 VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς
09.10.26 , 17:19 Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Εγκρίθηκε το αίτημα της Ελλάδας
09.10.26 , 17:12 Ποιος στιχουργός ισχυρίστηκε πως η πλευρά Βίσση του πρότεινε συνεργασία
09.10.26 , 17:00 «Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου
09.10.26 , 16:57 Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
09.10.26 , 16:42 Josephine: «Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει»
09.10.26 , 16:42 Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
09.10.26 , 16:00 Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών
Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»
Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Η Κομισιόν ενέκρινε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, επιτρέποντας επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2028.
  • Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί από το Ecofin και αφορά μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.
  • Οι νέες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, εξαιρούμενες από τα όρια αύξησης των πρωτογενών δαπανών.
  • Προβλέπονται έργα όπως επιχορηγήσεις μπαταριών, αντλίες θερμότητας και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.
  • Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει στοχευμένες επενδύσεις χωρίς να επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά όρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» στην Ελλάδα για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, μια απόφαση που, εφόσον επικυρωθεί και από το Ecofin, επιτρέπει την προώθηση επενδύσεων που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028. Η εξέλιξη αφορά μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας και δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

 

Ενέργεια: Σε Απόγνωση Οι Ευρωπαίοι Αγρότες

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής βαρύτητας, υπογραμμίζοντας ότι αποτυπώνει την αξιοπιστία της Ελλάδας και την ικανότητά της να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Όπως ανέφερε, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όταν απαιτείται.

Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο

Τι ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και συνδέεται με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ήδη υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής. Στόχος είναι να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο πρόσθετα μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Το σχετικό αίτημα της ελληνικής πλευράς υποβλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2026. Η απόφαση της Κομισιόν αναμένεται να επικυρωθεί σε συνεδρίαση του Ecofin, που αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την οριστικοποίηση της διαδικασίας.

Πώς χρηματοδοτούνται οι παρεμβάσεις

Οι νέες παρεμβάσεις θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Παράλληλα, εξαιρούνται από τα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου έως 0,3% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028.

Ωστόσο, οι ίδιες δαπάνες εξακολουθούν να υπολογίζονται τόσο στο πρωτογενές αποτέλεσμα όσο και στο δημόσιο χρέος. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι δημιουργείται ευχέρεια ως προς τους δημοσιονομικούς κανόνες για συγκεκριμένες ενεργειακές παρεμβάσεις, οι επιπτώσεις τους παραμένουν ορατές στους βασικούς δείκτες των δημόσιων οικονομικών.

Ποια έργα μπαίνουν στο νέο πλαίσιο έως το 2028

Μεταξύ των έργων που προβλέπεται να ενταχθούν περιλαμβάνεται πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό βρίσκεται επίσης πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά 100.000 δικαιούχους.

Προβλέπεται ακόμη ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Δημόσια κτίρια, σχολεία, σιδηρόδρομος και φόρτιση λεωφορείων

Στο πακέτο των παρεμβάσεων εντάσσεται και το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 δημόσιων κτιρίων και πανεπιστημίων, με προϋπολογισμό 117 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνεται ακόμη το πρόγραμμα «ΦΟΙΒΟΣ – ΑΘΗΝΑ» που αφορά 246 σχολικές μονάδες, ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Στον κατάλογο των έργων περιλαμβάνονται επίσης δράσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία, καθώς και σιδηροδρομικά έργα ασφάλειας και επεκτάσεων ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Το πακέτο συμπληρώνεται από υποδομές φόρτισης λεωφορείων με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το αποτύπωμα των παρεμβάσεων και στις μεταφορές.

Μητσοτάκης: Πακέτο στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα

Γιατί θεωρείται κρίσιμη η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκτά βαρύτητα επειδή επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρήσει σε στοχευμένες ενεργειακές επενδύσεις μέσα στα επόμενα χρόνια, με ορίζοντα το 2028, χωρίς αυτές να επιβαρύνουν με τον ίδιο τρόπο τα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών.

Η έγκριση από την Κομισιόν, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επικύρωση από το Ecofin, συνδέεται με παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα το ενεργειακό κόστος, την αυτονομία της χώρας, την περιφερειακή μετάβαση σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, αλλά και τις δημόσιες υποδομές, από τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έως τον σιδηρόδρομο και τις αστικές μετακινήσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
 |
1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
 |
ECOFIN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνταξιούχοι
Οικονομια
Συντάξεις: Οι πληρωμές για τον Νοέμβριο και η αύξηση από 1η Ιανουαρίου
Πληθωρισμός 5%: Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων
Οικονομια
Στο 5% ο πληθωρισμός - «Καίει» η τιμή της ντομάτας
gov.gr: Πώς Μπορώ Να Μάθω Ποια Επιδόματα Δικαιούμαι
Οικονομια
Πώς μπορώ να μάθω ποια επιδόματα δικαιούμαι
ΔΥΠΑ
Οικονομια
Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται για 12 μήνες
Eurostat: To 27,3% Των Ελλήνων Στερούνται Αναψυχής
Οικονομια
Eurostat: To 27,3% των Ελλήνων δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για αναψυχή
Μόνο με κάρτα η αντικαταβολή σε κούριερ
Οικονομια
Μόνο με κάρτα η αντικαταβολή για δέματα σε courier - Τέλος τα μετρητά
ΕΦΚΑ
Οικονομια
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Black Friday 2026: Πότε Πέφτει Φέτος
Οικονομια
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Δωρεάν βιβλία ΟΠΕΚΑ: Ξεκίνησε η αναδιανομή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top