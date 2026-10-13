Ο RJ Mitte, ο γνωστός ηθοποιός από τη σειρά Breaking Bad, έβαλε τέλος στη ζωή του, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο περιοδικό People. Ο Mitte απεβίωσε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σε ηλικία 34 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte», ανέφερε σε προηγούμενη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ηθοποιού.

Ο RJ Mitte στην πρεμιέρα "The Lost City of Z", το 2017/ Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

«Αυτή τη στιγμή, ζητούμε από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας και των οικείων του RJ Mitte», κατέληγε η δήλωση του εκπροσώπου.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Brownsville δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι έλαβε κλήση στις 12:50 μ.μ. (τοπική ώρα) και ότι οι αστυνομικοί βρήκαν τον Mitte νεκρό κατά την άφιξή τους στην οικία του. «Τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα», ανέφερε τότε η αστυνομία.

Δικαστικός λειτουργός κήρυξε τον θάνατο του Mitte στις 1:32 μ.μ. (τοπική ώρα). Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει την επίσημη αιτία και τις συνθήκες θανάτου μετά τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής. Σύμφωνα με τον δικαστικό λειτουργό, δε διαπιστώθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

RJ Mitte: Η εγκεφαλική παράλυση και ο ρόλος του στη σειρά «Breaking Bad»

Ο RJ Mitte υποδύθηκε στο «Breaking Bad» τον Walter «Flynn» White Jr., τον γιο του Walter White, τον οποίο ενσάρκωσε ο Bryan Cranston. Ο ρόλος του ξεχώρισε όχι μόνο για τη θέση του στην ιστορία της σειράς, αλλά και επειδή ο ίδιος ο Mitte είχε εγκεφαλική παράλυση, όπως και ο χαρακτήρας του. Μέσα από την ερμηνεία του συνέβαλε στην πιο ουσιαστική εκπροσώπηση των ανθρώπων με αναπηρία στη μικρή οθόνη.

Ο RJ Mitte attends στην πρεμιέρα "Outrageous", το 2025/ Photo by Andy Kropa/Invision/AP

Η παρουσία του στη σειρά διήρκεσε και στις πέντε σεζόν της, από το 2008 έως το 2013, χαρίζοντάς του διεθνή αναγνωρισιμότητα και μια ξεχωριστή θέση στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού.

Η φιλανθρωπική του δράση και η ευαισθητοποίηση για την αναπηρία

Ο Mitte δεν περιορίστηκε στην καριέρα του ως ηθοποιός. Ασχολήθηκε ενεργά με την ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία και την ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες και ισότιμη εκπροσώπηση στον χώρο της ψυχαγωγίας.

«Είχε δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία και τη συμπερίληψη και υπηρέτησε ως πρεσβευτής για τους οργανισμούς United Cerebral Palsy και Shriners Children’s», επισήμανε ο εκπρόσωπός του.

Ο Mitte διετέλεσε επίσης πρόεδρος του ιδρύματος The Mitte Foundation, «στηρίζοντας φιλανθρωπικές δράσεις και πρωτοβουλίες της κοινότητας, ενώ παράλληλα αξιοποιούσε τη δημόσια παρουσία του για να αμφισβητήσει τα στερεότυπα και να προωθήσει την ουσιαστικότερη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία».

Η οργάνωση Mitte Cultural District τίμησε τη μνήμη του Mitte, περιγράφοντάς τον ως «αγαπημένο φίλο και αφοσιωμένο υποστηρικτή των τεχνών, του οποίου η προσφορά στο Brownsville θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας της κοινότητάς μας». «Ήταν φίλος, συνεργάτης και ένας άνθρωπος που πίστευε πραγματικά στη δύναμη των τεχνών και του πολιτισμού να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά», συνέχισαν.

Το συγκινητικό αντίο των συμπρωταγωνιστών του

Ο Dean Norris, ο οποίος υποδύθηκε τον Hank Schrader στη σειρά Breaking Bad, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τη μνήμη του συμπρωταγωνιστή του.

O RJ Mitte στην πρεμιέρα "El Camino: A Breaking Bad Movie/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

«Είμαι συντετριμμένος», έγραψε. «Αν και ο RJ δεν υποδυόταν τον γιο μου στη σειρά, πάντα τον πρόσεχα καθώς ήταν ένα νεαρό παιδί στα γυρίσματα. Ήταν ένας υπέροχος νέος και θα μας λείψει πολύ. Είναι τόσο οδυνηρό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Η σκέψη μου είναι σε εκείνον και την οικογένειά του».

Oh my God! Was working just found out about RJ I am heartbroken Though RJ didn’t play my TV son, I always looked out for him as a young kid on set. He was a sweetheart of a young man and will be greatly missed. This is so heartbreaking, I can’t believe it. Thinking of him and his family. 💔💔💔💔💔💔 — Dean Norris (@deanjnorris) October 12, 2026

Ο Aaron Paul, ο οποίος υποδύθηκε τον Jesse Pinkman στη σειρά, δήλωσε ότι «έμεινε άναυδος» μόλις έμαθε τα νέα, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

«Είμαι συντετριμμένος από αυτή την είδηση. RJ, σ’ αγαπώ φίλε μου. Θα μας λείψεις. Και σε όποιον τυχαίνει να διαβάζει αυτό το μήνυμα: να ξέρεις ότι σε αγαπούν και ότι δεν είσαι μόνος. Να το θυμάσαι πάντα αυτό».