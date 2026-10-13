Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα!

Η Νάντια Μπελέ έδωσε 9.500 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.26 , 19:08 Η BYD παρουσιάζει το νέο 7θέσιο SUV ATTO 8 - Πότε έρχεται
13.10.26 , 18:57 Aνοιχτό το ενδεχόμενο για Fuel Pass μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
13.10.26 , 18:51 Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου
13.10.26 , 18:39 Περιστέρι: Βίντεο με την 41χρονη να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα
13.10.26 , 18:37 Στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Συγκάτοικος» ο Ν. Ανδρουλάκης
13.10.26 , 18:25 Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα!
13.10.26 , 18:22 Gemini by Ariic Gobi 250: To scooter που το αντέχει η τσέπη σου
13.10.26 , 18:14 Cash or Trash: Το αντικείμενο που πήγαινε γράμματα
13.10.26 , 18:04 GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;
13.10.26 , 18:03 Το Χ  έσβησε ανάρτηση του Υπουργού Υποδομών Χρ. Δήμα για τον Νικηταρά!
13.10.26 , 17:44 «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε οικονομία της καφετέριας»
13.10.26 , 17:28 Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
13.10.26 , 17:01 Τραμπ για Χάστεντ: «Είναι καλός αθλητής, έχει ωραία οπίσθια & μεγάλα χέρια»
13.10.26 , 16:58 Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί
13.10.26 , 16:52 Breaking Bad: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του 34χρονου ηθοποιού, RJ Mitte
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Μπήλιου: Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί
Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»
Περιστέρι: Βίντεο με την 41χρονη να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up - Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν!
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σημαντική εκτίμηση αντικειμένου στο Cash or Trash, φτάνοντας τα 9.000 ευρώ.
  • Ο Πάνος από τη Μυτιλήνη παρουσίασε ρολόι Rolex στην εκπομπή.
  • Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου είναι μία από τις 10 υψηλότερες στην ιστορία της εκπομπής.
  • Η δημοπρασία ξεκίνησε με τιμή 9.000 ευρώ και οι προσφορές αυξήθηκαν δραματικά.
  • Η Νάντια Μπελέ αγόρασε το ρολόι για 9.500 ευρώ ως δώρο για τον σύζυγό της.

Mία από τις υψηλότερες εκτιμήσεις αντικειμένων του Cash or Trash σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. 

Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα!

Ο Πάνος ταξίδεψε από τη Μυτιλήνη προκειμένου να φέρει στην εκπομπή του αγαπάει τα παλιά αντικείμενα ένα ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του παγκοσμίου φήμης οίκου ωρολογοποιίας Rolex.

Cash or Trash: Η Βιτρίνα Για Αφίσες Του Σινεμά Ενθουσιάζει! - Video

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το αντικείμενο στα 9.000 ευρώ και είπε πως η εκτίμηση αυτή συγκαταλέγεται στο Top 10 των υψηλότερων εκτιμήσεων του Cash or Trash. 

Η τιμή εκκίνησης του αντικειμένου ήταν 9000 ευρώ. 

Οι προσφορές διαδέχτηκαν η μία την άλλη, όμως η επιμονή μίας μόνο αγοράστριας, σε συνδυασμό με μια προσφορά στα τυφλά, οδήγησαν  τη δημοπρασία σε επίπεδα που κόβουν την ανάσα!

Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα!

Ο πωλητής ζήτησε 9.500 ευρώ και η Νάντια Μπελέ του τα έδωσε για να κάνει το αντικείμενο δώρο στον σύζυγό της. 

Δείτε το Cash or Trash 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM 7: Απόψε, Τρίτη 13/10/26 στις 21:00 στο Star
Media
GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up!
Media
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up - Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν!
GNTM: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι- Τα βιογραφικά τους
Media
Ποια είναι τα 22 μοντέλα του φετινού GNTM - Δείτε τα βιογραφικά τους
Παναγιώτης Στάθης
Media
Παναγιώτης Στάθης: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω δεχτεί άδικα σχόλια»
Cash or Trash: Το Αντικείμενο Που Έφερε Εκτίμηση- Ρεκόρ
Media
Cash or Trash: Το αντικείμενο του Πάνου φέρνει εκτίμηση ρεκόρ
GNTM 7: Η Ανθή Θεωρεί Δίκαιη Την Αποχώρηση της Μαριέττας
Media
«Δεν τα πήγε καλά»! Η Ανθή μιλάει για τη Μαριέττα του GNTM
Άση Μπήλιου: Έχετε γενέθλιο Πλούτωνα σε Σκορπιό ή Ζυγό; Τι να περιμένετε
Media
Μπήλιου: Η πρόβλεψη για όσους έχουν γενέθλιο Πλούτωνα σε Σκορπιό ή Ζυγό
Nuremberg
Media
Η βιογραφία «Nuremberg» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
Μπήλιου: Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Media
Μπήλιου: Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top