Mία από τις υψηλότερες εκτιμήσεις αντικειμένων του Cash or Trash σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.
Ο Πάνος ταξίδεψε από τη Μυτιλήνη προκειμένου να φέρει στην εκπομπή του αγαπάει τα παλιά αντικείμενα ένα ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του παγκοσμίου φήμης οίκου ωρολογοποιίας Rolex.
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Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το αντικείμενο στα 9.000 ευρώ και είπε πως η εκτίμηση αυτή συγκαταλέγεται στο Top 10 των υψηλότερων εκτιμήσεων του Cash or Trash.
Η τιμή εκκίνησης του αντικειμένου ήταν 9000 ευρώ.
Οι προσφορές διαδέχτηκαν η μία την άλλη, όμως η επιμονή μίας μόνο αγοράστριας, σε συνδυασμό με μια προσφορά στα τυφλά, οδήγησαν τη δημοπρασία σε επίπεδα που κόβουν την ανάσα!
Ο πωλητής ζήτησε 9.500 ευρώ και η Νάντια Μπελέ του τα έδωσε για να κάνει το αντικείμενο δώρο στον σύζυγό της.
Δείτε το Cash or Trash