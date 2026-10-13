Mία από τις υψηλότερες εκτιμήσεις αντικειμένων του Cash or Trash σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο Πάνος ταξίδεψε από τη Μυτιλήνη προκειμένου να φέρει στην εκπομπή του αγαπάει τα παλιά αντικείμενα ένα ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του παγκοσμίου φήμης οίκου ωρολογοποιίας Rolex.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το αντικείμενο στα 9.000 ευρώ και είπε πως η εκτίμηση αυτή συγκαταλέγεται στο Top 10 των υψηλότερων εκτιμήσεων του Cash or Trash.

Η τιμή εκκίνησης του αντικειμένου ήταν 9000 ευρώ.

Οι προσφορές διαδέχτηκαν η μία την άλλη, όμως η επιμονή μίας μόνο αγοράστριας, σε συνδυασμό με μια προσφορά στα τυφλά, οδήγησαν τη δημοπρασία σε επίπεδα που κόβουν την ανάσα!

Ο πωλητής ζήτησε 9.500 ευρώ και η Νάντια Μπελέ του τα έδωσε για να κάνει το αντικείμενο δώρο στον σύζυγό της.

Δείτε το Cash or Trash

