Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα ολοκαίνουργια μοντέλα

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Αυτοκινητο
Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι
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Η Hyundai Motor Company παρουσιάζει τα ολοκαίνουργια SUV BAYON και TUCSON, καθώς και σημαντικές συνεργασίες της μάρκας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού• Το ολοκαίνουργιο BAYON πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ως ένα τολμηρό και δυναμικό B-SUV, προσφέροντας περισσότερη συνδεσιμότητα, άνεση και προηγμένες τεχνολογίες.

Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι

Η έκδοση BAYON N Line προσφέρει έναν πιο σπορ και δυναμικό χαρακτήρα, χάρη σε αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό, όπως οι ειδικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών N Line και τα γυαλιστερά μαύρα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, εμπνευσμένα από τα βραβευμένα μοντέλα N της Hyundai. Κατά το λανσάρισμά του, το ολοκαίνουργιο BAYON θα διατίθεται με τον κινητήρα 1.0 T-GDI στις εκδόσεις 90 PS και 115 PS.

Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα προστεθεί και υβριδική έκδοση 1.6 HEV. Με εκτιμώμενη ισχύ 138 PS και εκπομπές CO₂ από 102 γρ./χλμ., το νέο BAYON HEV θα εισαγάγει επίσης προσαρμοζόμενη αναγεννητική πέδηση, ελεγχόμενη μέσω χειριστηρίων (paddles) στο τιμόνι, προσφέροντας μια μοναδική οδηγική εμπειρία που θυμίζει ηλεκτρικό όχημα.Τι διαθέσιμες διπλές κυρτές οθόνες 12,3 ιντσών προσφέρουν μια απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία.

Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι

Το ολοκαίνουργιο BAYON διαθέτει το ολοκληρωμένο πακέτο Hyundai SmartSense, Το μεγαλύτερο μεταξόνιο εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, ενώ το ολοκαίνουργιο BAYON προσφέρει κορυφαίο χώρο για το κεφάλι και τους ώμους τόσο εμπρός όσο και πίσω. Παράλληλα διαθέτει χώρο αποσκευών 440 λίτρων, ο οποίος ενισχύεται από επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ. 

Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι
Το ολοκαίνουργιο TUCSON κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Παρίσι, συνδυάζοντας τολμηρή σχεδίαση, ευρυχωρία και ευελιξία για οικογένειες, προηγμένα υβριδικά συστήματα κίνησης. Το νέο TUCSON εισάγει ένα πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας, infotainment και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις πιο άνετες και πιο διαισθητικές.

Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι

Το Pleos Connect, βασισμένο στο Android Automotive OS (AAOS), συνδυάζει κεντρική οθόνη 12,9 ή 17 ιντσών με ψηφιακό πίνακα οργάνων 9,9 ιντσών. Το σύστημα συμπληρώνεται από τον έξυπνο φωνητικό βοηθό Gleo AI, ο οποίος αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει στον οδηγό να χειρίζεται λειτουργίες του οχήματος με φυσικές φωνητικές εντολές. Στην καρδιά του νέου TUCSON βρίσκεται η νέα γενιά εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης της Hyundai.Οι υβριδικές εκδόσεις διαθέτουν τη λειτουργία HEV Stay Mode, η οποία επιτρέπει τη χρήση του κλιματισμού, του συστήματος ήχου και της φόρτισης συσκευών ακόμη και με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης απενεργοποιημένο. Η υβριδική έκδοση αποδίδει:245 ίππους με 380 Nm ροπής

Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι
Η Plug-in Hybrid έκδοση συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1.6 turbo με μπαταρία 17,1 kWh και αποδίδει:292 ίππους με 380 Nm ροπής. Ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χλμ. (με ζάντες 17 ιντσών, υπό την τελική διαδικασία έγκρισης τύπου).Η φόρτιση υποστηρίζεται από ενσωματωμένο φορτιστή AC 7,2 kW.Παράλληλα διατίθεται και ο βενζινοκινητήρας 1.6 T-GDI 150 ίππων, με επιλογή χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων ή συστήματος 48V Mild Hybrid σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (7DCT).Η παγκόσμια παρουσίαση του TUCSON N Line αναδεικνύει τη σπορ σχεδιαστική του ταυτότητα, εμπνευσμένη από τα βραβευμένα μοντέλα Hyundai N.

Hyundai: Με τα νέα BAYON και TUCSON στο Παρίσι
H Hyundai επιπλέον τόνισε και την συνεργασία της με την διοργάνωση του Chamrions League. Παράλληλα με την επόμενη φάση της επιθετικής στρατηγικής της στα SUV στην Ευρώπη, η Hyundai παρουσίασε το STARIA Cargo, ένα αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (LCV), σχεδιασμένο να συνδυάζει προηγμένες ηλεκτρικές επιδόσεις με υψηλή πρακτικότητα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες χρήστες.


 

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