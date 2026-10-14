Μία από τις ξεχωριστές φωνές της διεθνούς jazz, με συνεργασίες με τον Stevie Wonder, τον Prince και τον Tony Bennett, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη θρυλική Ella Fitzgerald παρουσιάζουν η Αμερικανίδα πιανίστρια και τραγουδίστρια Karen Edwards, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σαξοφωνίστας Gilad Atzmon, για δύο μοναδικές εμφανίσεις στο THEATRE OF THE NO, το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Μαζί τους, ο Yaron Stavi στο κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Θέμας στα drums, σε μια ξεχωριστή jazz σύμπραξη.

Πιανίστρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια και ενορχηστρώτρια, η Karen Edwards έχει διαγράψει μια πολυσχιδή διεθνή πορεία, κινούμενη με άνεση ανάμεσα στη jazz, το gospel, τον αυτοσχεδιασμό και τη συμφωνική μουσική. Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Stevie Wonder, ο Prince και ο Tony Bennett, ενώ έχει συμπράξει επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Peabo Bryson, Nigel Kennedy, Lee Konitz και Pharoah Sanders.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεκίνησε στο Los Angeles, έπειτα από πρόσκληση του Stevie Wonder, και εξελίχθηκε σε μια διεθνή πορεία με περιοδείες, ηχογραφήσεις και συνεργασίες στην Ευρώπη και την Αμερική. Ιδιαίτερη θέση σε αυτήν κατέχει η καλλιτεχνική της σχέση με την Πολωνία, όπου έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναυλίες και ηχογραφήσεις.

Παράλληλα με τη jazz, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στη συμφωνική και ορχηστρική μουσική, παρουσιάζοντας δικές της συνθέσεις και ενορχηστρώσεις σε συνεργασία με τη Bayerischer Rundfunk, την Polish National Radio Symphony Orchestra (NOSPR) στο Κατοβίτσε, καθώς και με συμφωνικές ορχήστρες στο Γκντανσκ και το Λοτζ.

Στη δισκογραφία της περιλαμβάνεται το Everything Ice, υποψήφιο για το Fryderyk Award – Jazz Recording of the Year, καθώς και τα άλμπουμ Winter Moments and Moods και Polish Songs. Στα πρότζεκτ της συγκαταλέγεται το My Affair with James Bond, το οποίο συνδυάζει την jazz με την ορχηστρική και κινηματογραφική μουσική και μεταδόθηκε από τη RAI Television στην Ιταλία.

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει ακόμη το Disney Children’s Day music project, καθώς και ερμηνείες έργων όπως το Duke Ellington’s Sacred Concert.

Ιnfo

Karen Edwards – πιάνο / φωνή

Gilad Atzmon – σαξόφωνο

Yaron Stavi – κοντραμπάσο

Παναγιώτης Θέμας – τύμπανα

Ημερομηνία & Ώρα:

24 Οκτωβρίου, 21:30

25 Οκτωβρίου, 20:00

Είσοδος: 15€

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-karen-edwards_sen_2008261.html?changeLanguageTo=en

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

