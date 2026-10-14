Άκης Παυλόπουλος: «Και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει το "ρ" δε βγαίνει»

Όσα είπε ο δημοσιογράφος για τη δυσκολία του να προφέρει το γράμμα

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Άκης Παυλόπουλος: Όσα είπε για το "ρ" που δεν προφέρει/ εκπομπή The 2night Show

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άκης Παυλόπουλος μίλησε για τη δυσκολία του στην προφορά του γράμματος «ρ» με χιούμορ.
  • Δεν τον έχει αγχώσει ποτέ αυτή η δυσκολία και δεν επηρεάζει την επαγγελματική του πορεία.
  • Αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, παρουσιάζοντας την οικογένειά του με τη δημοσιογράφο Ελένη Φωτοπούλου.
  • Έχουν δύο παιδιά, τον 12χρονο Λάμπη και την 5χρονη Εριάννα.
  • Η εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» είναι φέτος με τον Βασίλη Χιώτη.

Ο Άκης Παυλόπουλος μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία που έχει να προφέρει το γράμμα «ρ», σχολιάζοντάς το με χιούμορ. Παραδέχτηκε δε, ότι όχι μόνο δεν τον άγχωσε ποτέ, αλλά κι ότι ουδέποτε αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για την επαγγελματική του πορεία. 

«Θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία με το "ρ"», του είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή The 2night Show, με τον δημοσιογράφο να απαντά: «Δεν έχει μεγάλη ιστορία. Δεν το έλεγα ποτέ. Έχουμε πολλά σύμφωνα, δε χρειάζεται να τα λέμε όλα».

Άκης Παυλόπουλος: «Και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει το "ρ" δε βγαίνει»

«Με άγχωσε αν δεν το λένε τα παιδιά μου και αισθάνονταν άσχημα. Έχω χαλινό, ξέρεις τι σημαίνει; Άρα λοιπόν και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει στο στόμα και με φουντούκια, δε βγαίνει», είπε.

Ο χαλινός είναι η μικρή μεμβράνη κάτω από τη γλώσσα. Αν είναι πιο κοντός από το φυσιολογικό περιορίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανασηκωθεί σωστά προς τον ουρανίσκο, προκαλώντας δυσκολία στην προφορά συγκεκριμένων γραμμάτων, με κυριότερο το «ρ».

Άκης Παυλόπουλος- Ελένη Φωτοπούλου με τα παιδιά τους, τον Σεπτέμβριο του 2024/  NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Άκης Παυλόπουλος- Ελένη Φωτοπούλου με τα παιδιά τους, τον Σεπτέμβριο του 2024/  NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Δεν το σκέφτηκα ποτέ», επισήμανε για το αν αυτή η δυσκολία στο "ρ" θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για τη δουλειά του ως δημοσιογράφος. 

Άκης Παυλόπουλος: Η τρυφερή εξομολόγηση της συζύγου του, Ελένης Φωτοπούλου

O δημοσιογράφος που φέτος βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μαζί με τον Βασίλη Χιώτη έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τη δημοσιογράφο, Ελένη Φωτοπούλου. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον 12χρονο Λάμπη και την 5χρονη Εριάννα.

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