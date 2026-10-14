H Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής λίγες μέρες πριν την επιστροφή του IQ 160 στο Star στις 18 Οκτωβρίου 22:10. Επιστροφή που αναμένεται να είναι πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ άνοιξα τα χαρτιά τους στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα και αποκάλυψαν πως θα είναι ο 4ος κύκλος των επεισοδίων της αστυ-κωμικής σειράς.

Η Πηνελόπη Μουρίκη και ο Αργύρης Καλατζής θα ζήσουν μεγάλες στιγμές καθώς αποκτούν παιδί και προσπαθούν να διαχειριστούν τη συγκατοίκηση με τέσσερα παιδιά.

“Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όταν ξεκινούσαμε αυτή τη σειρά που μας άρεσε τόσο πολύ δε φανταζόμασταν ότι θα ήμασταν 4η σεζόν να κάνουμε την ίδια σειρά” είπε αρχικά η καταξιωμένη ηθοποιός στο δημοσιογράφο που τρύπωσε στη φωτογράφιση της πετυχημένης σειράς που ξεκινά αυτή την Κυριακή.

Η ίδια, όπως τόνισε, αυτό που ξεχώρισε στη σειρά, ήταν πως έχει πολύ πολύ ωραίο σενάριο, σκηνοθεσία και πως έχουν δέσει όλοι οι ηθοποιοί πολύ καλά και υπάρχει χημεία μεταξύ τους. Η σειρά τα έχει όλα. Έχει χιούμορ, έχει έρωτα, έχει και μυστήριο. Όλα στις σωστές δοσολογίες. Η νέα σεζόν μας βρίσκει ας πούμε άστεγους. Δεν έχουμε πού να πάμε. Ο Αργύρης ο Καλατζής έχει ξαφνικά ένα παιδί εκεί που δεν το υπολόγιζε” ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Από την άλλη μεριά ο Νίκος Κουρής ο οποίος έχει αποκτήσει στο σήριαλ το πρώτο του παιδί ανέφερε πως στα γυρίσματα είναι συνεχώς με μία πιπίλα στο χέρι.

“Είναι μία τρέλα. Η Μουρίκη είναι ένα πρόβλημα. Όπου υπάρχει Μουρίκη είναι ένα πρόβλημα για τον Αργύρη. Δεν μπορεί όμως ο Αργύρης χωρίς τη Μουρίκη αλλά ούτε και ο Νίκος χωρίς τη Σμαράγδα”.

Δείτε το IQ 160

