Η τρυφερή και απολαυστική ιστορία των δύο ξεροκέφαλων μαγείρων, επιστρέφει για 2η χρονιά στη σκηνή του θεάτρου ΑΡΓΩ από την ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ! Το έργο «Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες», πραγματεύεται τη σημασία της φιλίας και της συνεργασίας που δεν κοιτάει διαφορές, αλλά και το πώς πρέπει να ακολουθούμε τα όνειρά μας, χωρίς να αποπροσανατολιζόμαστε από τον διαρκή ανταγωνισμό και την πίεση τού να είμαστε - ΠΑΝΤΑ και σε ΟΛΑ — οι καλύτεροι!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε ένα παλάτι γεμάτο κανόνες, δύο μάγειρες – ο ένας από την Ανατολή και ο άλλος από τη Δύση – βρίσκονται αντιμέτωποι -αλλά και υποχρεωμένοι- να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να ετοιμάσουν το ωραιότερο γεύμα για τον πρίγκιπα. Η συνεργασία ανάμεσά τους μοιάζει αδύνατη, το χάσμα που τους χωρίζει τεράστιο και η θέση στο παλάτι, μία και μοναδική! Μα, τι επιτέλους τραβάει η όρεξη του πρίγκιπα; Όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο, θα ταξιδέψουν στη Χώρα της Σκέψης, όπου οι σκέψεις όλων «πετάνε» στον αέρα και ακούγονται δυνατά! Τα μυστικά αποκαλύπτονται, οι επιθυμίες φανερώνονται και οι σκέψεις οδηγούν πλέον τον κάθε ήρωα εκεί που θέλει να πάει… Από αυτό το παράξενο και μαγικό μέρος όμως, κανείς δεν μπορεί να φύγει αν δεν μάθει πρώτα… να ακούει!

Με ένα πρωτότυπο κείμενο με μπόλικο χιούμορ, ευαισθησία και πολλαπλές αναγνώσεις των πολυβραβευμένων συγγραφέων Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη (δύο Κρατικά βραβεία, διεθνής διάκριση White Raven κ.α), υπό την έμπειρη σκηνοθετική ματιά του Φοίβου Συμεωνίδη (βλ. «ΠΟΥΠΟΥΛapp», «Σβήσε το φως» κ.α.), τα ευφάνταστα, μοναδικά φωτισμένα, πολυμορφικά σκηνικά της Μαρίνας Κωνσταντινίδου και τα κομψά κοστούμια της Ηλιάννας Σκουλάκη, η ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ δημιουργεί μια ακόμη απολαυστική παράσταση γεμάτη φαντασία και πλούσια δράση!

Πέρα από τα εκπαιδευτικά της χαρακτηριστικά και τα πολλαπλά μηνύματα που δίνονται έμμεσα, έξυπνα και διακριτικά, από την παράσταση δεν λείπει η πρωτότυπη μουσική, το ζωντανό τραγούδι και το ξεκαρδιστικό θεατρικό κείμενο της ομάδας ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, που πάντα γοητεύει μικρούς και μεγάλους θεατές!

*Το ομώνυμο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

**Η μουσική της παράστασης κυκλοφορεί σε CD από την ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ερμηνεύουν: Αφροδίτη Κλεοβούλου, Γιάννης Οικονομίδης, Βασίλης Χατζηδημητράκης

Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίνη

Σκηνοθεσία - Κινησιολογία: Φοίβος Συμεωνίδης

Σκηνικά: Μαρίνα Κωσταντινίδου

Κοστούμια: Ηλιάννα Σκουλάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική - Ενορχήστρωση: Άγγελος Αγγέλου

Στίχοι: Έμη Σίνη

Ηχογράφηση, mixing, mastering: Γιώργος Ζιώτας

Βοηθ. Σκηνοθέτη: Τρύφων Μπάρκας

Βοηθ. Ενδυματολόγου: Χιέρστι Ωντάλ

Βοηθ. Οργάνωση Παραγωγής: Ηλιάνα Κρίγκα

Αφίσα: Κώστας Θεοχάρης

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Βίντεο: Θωμάς Γκίνης

Social Media & Ψηφιακή Επικοινωνία: Κατερίνα Μουχταρίδη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Θέατρο Αργώ

Διεύθυνση: Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 104 37

Τηλέφωνο θεάτρου: 210.5201684

Παραστάσεις: Από 25 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Κυριακή στις 15:00

Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία με ειδικές τιμές εισιτηρίων (Κρατήσεις - Πληροφορίες: 210.8658902, 210.8674657, 210.8665144, theatropol@otenet.gr).

Ηλικίες: 4 - 11 ετών

Διάρκεια: 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Εισιτήρια:

Γενική Είσοδος: 12€, 11€

Μειωμένο εισιτήριο για ομάδες >15 ατόμων: 10€ (Κρατήσεις: 210.8658902, 210.8674657, 210.8665144, theatropol@otenet.gr).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Site: www.kopernikos.gr

Facebook: Κοπέρνικος

Instagram: omadakopernikos



*Η ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Θεάτρου για παιδιά και νεαρά άτομα

