«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου

Το αριστούργημα του Παπαδιαμάντη σε μια τρυφερή παιδική παράσταση

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«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη
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Η παιδική-εφηβική σκηνή του Θεάτρου Τζένη Καρέζη παρουσιάζει από τις 25 Οκτωβρίου την παράσταση «Γουτού Γουπατού», βασισμένη στο ομώνυμο, βαθιά συγκινητικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, ζωντανή μουσική και συναίσθημα, που κλείνει το μάτι σε κάθε παιδί που νιώθει διαφορετικό.

«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου

Η υπόθεση του έργου

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Μανωλιός ο «Ταπόης», ένα παιδί που μιλάει τη δική του, ξεχωριστή γλώσσα: «Γουτού γουπατού…». Ο Μανωλιός γίνεται συχνά στόχος πειραγμάτων από τα παιδιά του χωριού, που βλέπουν μόνο την εξωτερική του αδυναμία.

«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου

Όμως, πίσω από την «παράξενη» συμπεριφορά του κρύβεται μια αγνή ψυχή γεμάτη τρυφερότητα, στοργή και μια απέραντη αγάπη για τη μητέρα του. Πάνω από όλα, όμως, ο Μανωλιός κρύβει ένα μοναδικό χάρισμα: παίζει βιολί με έναν τρόπο μαγικό και μοναδικό, συνεπαίρνοντας όποιον τον ακούει. Όταν η ανάγκη θα τον φέρει αντιμέτωπο με τις προκαταλήψεις της μικρής κοινωνίας, η μουσική του και η δύναμη της ανθρώπινης καλοσύνης θα ανατρέψουν τα πάντα.

Μια επίκαιρη ιστορία για τον 21ο αιώνα

«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου

Αν και το κείμενο γράφτηκε πριν από έναν αιώνα, συνομιλεί άμεσα με το σήμερα. Η παράσταση αγγίζει με απόλυτο σεβασμό, ευαισθησία και εκπαιδευτικό χαρακτήρα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα. Όπως ο Μανωλιός, έτσι κι ο καθένας μας μπορεί να είναι διαφορετικός, αλλά όλοι κρύβουμε μέσα μας ξεχωριστά ταλέντα και ικανότητες που περιμένουν να ανακαλυφθούν.

Η παράσταση εστιάζει σε έννοιες όπως:

«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου

  • Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) και η κοροϊδία.
  • Η ετερότητα και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.
  • Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρισμάτων του κάθε ανθρώπου.
  • Η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η αποδοχή του «Άλλου».
  • Μέσα από μια σύγχρονη σκηνοθετική ματιά, οι μικροί θεατές θα ανακαλύψουν πώς μέσα από τις δυσκολίες και την κοινωνική αδικία, μπορούμε να χτίσουμε μια νέα, πιο δίκαιη αρχή για όλους, γιορτάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.

«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική προσαρμογή-Κείμενο-Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Σκηνικά: Κυριακή Φόρτη, Κλαίρη Γερανίου
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Επιμέλεια κοστουμιών: Άγγελος Μπούρας
Κινησιολογία: Κατερίνα Φωτιάδη
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Σταυροπούλου
Γραφιστικά: Μάριος Γαμπιεράκης
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Midnight Sun Productions
Παίζουν (αλφαβητικά): Ορέστης Αργύρης, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Τίτος Μακρυγιάννης, Δένια Μιμερίνη, Χρήστος Σωνάκης, Έλενα Χρηστίδη

«Γουτού Γουπατού», στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 25 Οκτωβρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη
Ακαδημίας 3, Αθήνα
Έναρξη: 25 Oκτωβρίου 2026
Ημέρες παραστάσεων: Κυριακές στις 12:00
Διάρκεια: 70'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τιμές εισιτηρίων: 12€ κανονικό, 10€ μειωμένο, 8€ περιορισμένης ορατότητας
Ειδικές τιμές για σχολεία
 

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ΘΕΑΤΡΟ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
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