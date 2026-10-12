«AI-MILIA», Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη, για 2η σεζόν

Πρεμιέρα από τις 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αργώ

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12.10.26 , 13:00 «AI-MILIA», Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη, για 2η σεζόν
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Η Αιμιλία Υψηλάντη αφηγείται στοιχεία της ζωής της σε μια διαδρομή 60 χρόνων, τα οποία συνδέονται με τα γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο μας και τις ζωές των ανθρώπων όπως τις βίωσαν από τον εμφύλιο μέχρι σήμερα. Με αυτή τη βάση ξεκινάει η αφήγηση της.

Kάθε φορά που λέμε ιστορίες από τη ζωή μας, τις ξαναπλάθουμε. Σήμερα που η ταυτότητα είναι διαρκώς υπό διαπραγμάτευση, στα social media, στη δημόσια σφαίρα, στις ίδιες μας τις σχέσεις, τι σημαίνει τελικά να αφηγείσαι τον εαυτό σου;

«AI-MILIA», Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη, για 2η σεζόν

Η παραστασιακή αφήγηση της Αιμιλίας Υψηλάντη ξεκινά από μια απλή, σχεδόν καθημερινή συνθήκη: μια ηθοποιός που δεν φεύγει από τη σκηνή μετά το τέλος της παράστασης. Μένει. Και αρχίζει να μιλά.

Ανασύρει εικόνες, μνήμες, θραύσματα ζωής. Παιδικά χρόνια, οικογένεια, έρωτες, κοινωνικές επιταγές, σώμα, ελευθερία. Όμως τίποτα δεν επιστρέφει όπως ήταν. Κάθε ανάμνηση μετασχηματίζεται τη στιγμή που την αφηγείται. Κάθε ιστορία γίνεται μια νέα εκδοχή της.

Μια ζωή που ξεκίνησε στη μεγάλη οθόνη της δεκαετίας του '60 φτάνει ως τη σημερινή εποχή, μεταφράζοντας το παρελθόν με το λεξιλόγιο του σήμερα. Το προσωπικό διασταυρώνεται με το συλλογικό, και η ιδιωτική μνήμη με την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς. Από τις κοινωνικές απαγορεύσεις και τα στερεότυπα, μέχρι τις κατακτήσεις και τις ελευθερίες που σήμερα θεωρούμε δεδομένες, ενώ εξακολουθούν να επαναπροσδιορίζονται.

«AI-MILIA», Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη, για 2η σεζόν

Μέσα σε αυτήν την αφήγηση υπάρχει ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται: άνθιση, φθορά, αναγέννηση. Κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της πάνω στο πρόσωπο, στη φωνή, στο σώμα. Και η φωνή εξακολουθεί να αντηχεί.

Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται ένα ερώτημα που αφορά άμεσα το σήμερα: είμαστε αυτό που ζήσαμε ή αυτό που επιλέγουμε να θυμόμαστε και να αφηγούμαστε;

Η παράσταση επιστρέφει στο πιο απλό και πιο εκτεθειμένο εργαλείο: τον άνθρωπο πάνω στη σκηνή, τη φωνή, το σώμα, την ανάσα. Και εκεί, μέσα σε αυτή την κοινή συνθήκη, κάτι αναγνωρίζουμε. Κάτι που κρατά τη ζεστασιά, το βλέμμα και την ταυτότητα ανέπαφα.

«AI-MILIA», Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη, για 2η σεζόν

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη
Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης-Αιμιλία Υψηλάντη
Επιμέλεια Παράστασης: Ντέπυ Πάγκα
Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος
Γραφιστική Επιμέλεια: Άρης Σομπότης-Playwalk
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Διεύθυνση Παραγωγής: Άρτεμις Υψηλάντη-Ναπολέων

«AI-MILIA», Μια παραστασιακή αφήγηση από την Αιμιλία Υψηλάντη, για 2η σεζόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Αργώ
Ελευσινίων 13-15, Αθήνα | Τ.: 210 520 1684
Σάββατο 20:30 & Κυριακή 19:00
Διάρκεια παράστασης: 90’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Early bird: 12€
Τιμή εισιτηρίου: 17€ κανονικό | 15€ μειωμένο
 

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ΑΙΜΙΛΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
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