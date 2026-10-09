Imarhan: Οι πρωτοπόροι του desert blues στην Αθήνα

Στη μουσική των Imarhan, οι κιθάρες μοιάζουν να ακολουθούν τον ορίζοντα. Οι μελωδίες επαναλαμβάνονται σχεδόν υπνωτικά, τα κρουστά χτίζουν σταδιακά την ένταση και οι φωνές ενώνονται σε έναν ρυθμό που άλλοτε σε παρασύρει σε μια εσωτερική διαδρομή και άλλοτε ξεσπά με την ορμή μιας ηλεκτρικής ροκ μπάντας. Από το Ταμανρασέτ της νότιας Αλγερίας, το συγκρότημα έχει διαμορφώσει έναν ήχο που αντλεί από την παράδοση των Τουαρέγκ, αλλά συνομιλεί ανοιχτά με τη funk, την ψυχεδέλεια και τις σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, οι Imarhan έρχονται στο Gazarte Ground Stage, φέρνοντας μαζί τους το Essam, το τέταρτο άλμπουμ τους, που σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο για το συγκρότημα. Μια συναυλία που φέρνει στην Αθήνα τον παλμό της σύγχρονης μουσικής της Σαχάρας, μέσα από μια μπάντα που συνεχίζει να εξελίσσει την παράδοση χωρίς να χάνει την επαφή με τις ρίζες της.

Imarhan: «Εκείνοι που αγαπώ»

Το όνομα Imarhan σημαίνει «εκείνοι για τους οποίους νοιάζομαι» — ή, πιο ελεύθερα, «οι άνθρωποί μου». Οι μουσικοί σχηματίστηκαν το 2006 στο Ταμανρασέτ, στη νότια Αλγερία, και από τότε εξερευνούν τις δυνατότητες του assouf, του μουσικού ιδιώματος των Τουαρέγκ που συνδέεται με τη νοσταλγία, την απώλεια και τη λαχτάρα για όσα βρίσκονται μακριά.

Στον ήχο τους, οι παραδοσιακές μελωδίες και οι επαναλαμβανόμενες κιθαριστικές φράσεις συναντούν το desert blues, τις funk επιρροές και την ψυχεδελική ροκ. Το αποτέλεσμα έχει μια ιδιαίτερη δυναμική: οι συνθέσεις μπορούν να ξεκινούν χαμηλόφωνα, αφήνοντας χώρο στις φωνές και στις μελωδίες, και να εξελίσσονται σταδιακά σε εκρηκτικά ρυθμικά ξεσπάσματα.

Η μουσική τους διατηρεί έναν ισχυρό δεσμό με την κουλτούρα και την ποιητική παράδοση των Τουαρέγκ, ενώ παράλληλα ανοίγεται σε νέες επιρροές. Στη διάρκεια της πορείας τους έχουν περιοδεύσει διεθνώς και έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Gruff Rhys των Super Furry Animals και ο Howe Gelb των Giant Sand. Έχουν επίσης μοιραστεί τη σκηνή με μουσικούς όπως ο Kurt Vile, κατακτώντας ένα κοινό που ξεπερνά τα όρια της world music.

Essam: Η αστραπή μιας νέας ηχητικής περιόδου

Ο τίτλος του νέου άλμπουμ, Essam, σημαίνει «αστραπή» στη γλώσσα των Τουαρέγκ. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο Aboogi Studio, τον χώρο που δημιούργησαν οι ίδιοι στο Ταμανρασέτ, και στην παραγωγή βρίσκεται ο Maxime Kosinetz, μακροχρόνιος συνεργάτης τους, ο οποίος συνέβαλε στη διαμόρφωση της νέας ηχητικής κατεύθυνσης.

Στο Essam, οι κιθάρες και τα κρουστά που αποτελούν τον αναγνωρίσιμο πυρήνα των Imarhan πλαισιώνονται από ηλεκτρονικές υφές, ρυθμικούς βρόχους και ατμοσφαιρικά ηχητικά στρώματα. Η παραγωγή προσδίδει μεγαλύτερη ρευστότητα στις συνθέσεις, δημιουργώντας μια ονειρική αίσθηση, σαν η μουσική να κινείται στο φως της αυγής ή του δειλινού.

Το άλμπουμ εναλλάσσει τις πιο αργές, στοχαστικές στιγμές με κομμάτια που σταδιακά δυναμώνουν και αποκτούν έντονο ρυθμικό χαρακτήρα. Στο «Derhan N’Oulhine», η ένταση χτίζεται μέσα από τις φωνές και τα κρουστά, ενώ στο «Tellalt» τα συγχρονισμένα παλαμάκια στηρίζουν τις κιθάρες και ενισχύουν την αίσθηση της συλλογικής κίνησης. Ξεχωριστή θέση έχουν και οι γυναικείες φωνές του Ταμανρασέτ, που αναδεικνύουν τη σημαντική παρουσία των γυναικών στη μουσική παράδοση των Τουαρέγκ.

Με το Essam, οι Imarhan διευρύνουν την ηχητική τους παλέτα και απομακρύνονται από τις εύκολες κατηγοριοποιήσεις. Το desert blues παραμένει βασικό σημείο αναφοράς, αλλά ο ήχος τους χωρά πλέον περισσότερες αποχρώσεις: από την ακουστική απλότητα μέχρι τις ψυχεδελικές ατμόσφαιρες και τις ηλεκτρικές κορυφώσεις. Το άλμπουμ έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές από διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων τα MOJO, Uncut, The Guardian και Songlines.

Ένας παλμός που σε παρασύρει

Στις ζωντανές εμφανίσεις τους, οι Imarhan αξιοποιούν τη δύναμη του ρυθμού και της επανάληψης. Μια κιθαριστική φράση επιστρέφει, τα κρουστά προσθέτουν ένταση και οι φωνές ενώνονται, μέχρι η μουσική να αποκτήσει τη δική της ορμή. Οι πιο ατμοσφαιρικές στιγμές αφήνουν τον χρόνο να κυλήσει αργά, ενώ τα δυναμικά κομμάτια μετατρέπουν τη σκηνή σε χώρο συλλογικής ενέργειας.

Αυτή η εναλλαγή βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς τους. Οι Imarhan αντλούν από τη μνήμη, την ποίηση και την πολιτισμική κληρονομιά των Τουαρέγκ, ενώ ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία που διευρύνουν τις δυνατότητες του ήχου τους. Η μουσική τους συνδέει διαφορετικές γενιές και ακροατήρια, διατηρώντας τη δύναμη της παράδοσης και την ελευθερία του πειραματισμού.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.