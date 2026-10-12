Μία σπουδαία επιτυχία για την ελληνική πυγμαχία σημείωσε η Δήμητρα Καρπόζηλου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 63 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση, επικρατώντας στον τελικό της Ρουμάνας Alessia Onofras και ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία ήδη σημαντική πορεία. Το 2024, η Δήμητρα είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U15, ενώ έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρωταθλήτρια με τον σύλλογό της, τον Άγιο Δημήτριο, από όπου και προέρχεται.

Η Καρπόζηλου σωστά προσηλωμένη στο πλάνο του Προπονητή και δάσκαλου της, Βασίλη Τσεπίδη απο την αρχή μέχρι το τέλος κατάφερε ύστερα από ένα συναρπαστικό αγώνα να νικήσει τη Ρουμάνα πρωταθλήτρια, με τον Εθνικό μας Ύμνο να ακούγεται προς τιμήν της.

Η Δήμητρα Καρπόζηλου ήταν πανευτυχής με το τρόπαιο στα χέρια και σε δηλώσεις της, αφιέρωσε την επιτυχία σε όλους τους Έλληνες.

Το βέβαιο είναι ότι η νεαρή μας αθλήτρια έχει βάλει στόχο για μεγάλες διακρίσεις, με μεγάλο στόχο να αποτελεί η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.