Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό έκανε τη... διαφορά για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Οι Πειραιώτες, που έπαιξαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σάλιακα στο 66’, επικράτησαν του «αιώνιου» αντιπάλου τους με 1-0, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό στην πρώτη εφετινή ήττα του και μείωσαν τη διαφορά απ’ την κορυφή στους 2 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη τελική στο 4ο λεπτό, όταν ο Φορτούνης βρήκε στο χώρο τον Τσικίνιο, ο οποίος σούταρε χαμηλά, αλλά ο Πένια μπλόκαρε σταθερά. Στο αμέσως επόμενο λεπτό (5’), το λάθος του Καμαρά στο όριο της περιοχής, έφερε τον Φορτούνη σε θέση βολής, αλλά η εκτέλεσή του έφυγε πολύ πλάγια, ενώ 13’ η κεφαλιά του Μάριους έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 29’ ο Καλάμπρια έκανε ένα χαμηλό γύρισμα στην περιοχή κι ο Τεττέη προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι, αλλά ο Ορτέγκα είχε καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας και μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 34’ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ρέτσο. Σε εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Τεττέη έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα επέστρεψε απ’ την κεφαλιά του Φρόιλερ και «στρώθηκε» προς τον Ρέτσο που πλάσαρε για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός είχε άλλη μία καλή στιγμή με το απευθείας φάουλ του Φορτούνη στο 52’ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 55’ η κεφαλιά του Φρόιλερ στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 64’ από πάσα του Ουναΐ, ο Σαλάχ-Εντίν έπιασε ένα καλό χαμηλό σουτ, αλλά ο Ορτέγκα έκανε μία εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 66’ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Σάλιακας για μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο.

Ένα λεπτό αργότερα (67’) ο Τσικίνιο είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 76’ το πλασέ του Ουναΐ πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων». Στο 88’ από εκτέλεση φάουλ του Λούζα, η κεφαλιά του Τεττέη πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στα τελευταία λεπτά παρά την πίεση των «πράσινων» η άμυνα του Ολυμπιακού κράτησε ως το τέλος τη νίκη με 1-0.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: 25’ Φορτούνης, 45’+1’ Ρέτσος, 63’ Σάλιακας - 25΄Ταμπόρδα, 43’ Αντίνο, 47’ Σαλάχ-Εντίν, 51’ Ντε Φράι, 77’ Λιβάι Γκαρσία, 83’ Λούζα, 90’+2’ Γιάγκουσιτς.

Αποβολές: 66’ Σάλιακας (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν (83’ Μπρούνο), Πουέρτα (89’ Έσε), Φρόιλερ, Φορτούνης (70’ Ζέλσον), Τσικίνιο (70’ Πέντερσεν), Σίλβα, Μάριους (69’ Γιάρεμτσουκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (46’ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά (46’ Κάνγκουα), Λούζα, Ταμπόρδα (62’ Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (83’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (73’ Ντέσερς), Τεττέη.