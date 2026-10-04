Σπουδαία ισοπαλία της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα

Αήττητη και πρωτη μαζί με Ολλανδία στον Β' όμιλο του UEFA Nations League

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Αθλητικα
Πηγή: ΑΜΠΕ, Φωτογραφίες Ευρωκίνηση/ Ρ.Γεωργιάδης

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Αλύγιστη η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατάφερε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες να μη δεχθεί γκολ από τη Γερμανία και, παράλληλα, να παραμείνει αήττητη για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι στο Group 2 της League A του UEFA Nations League.

Το 0-0 στην Τούμπα ήρθε με πολύ κόπο και ιδρώτα, ωστόσο ήταν το επιστέγασμα μιας άκρως συγκινητικής εμφάνισης των διεθνών μας που κατάφεραν, ειδικά στο δεύτερο μέρος, να κοιτάξουν στα μάτια τους πολυδιαφημισμένους αντιπάλους τους. Πλέον, η «γαλανόλευκη» κρατάει την τύχη στα χέρια της αναφορικά με την είσοδο στην οκτάδα της διοργάνωσης, έχοντας υπέρ της την ισοβαθμία με τα «πάντσερ», ενώ μετά το αποψινό αποτέλεσμα «κλείδωσε» την τρίτη θέση του γκρουπ.

Θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του, ο Γιοβάνοβιτς πραγματοποίησε τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στο 2-2 με την Ολλανδία - τρεις από την πλευρά του είχε ο Γιούργκεν Κλοπ, συγκριτικά με το 2-0 επί της Σερβίας.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν πολύ κοντά στο γκολ μόλις στα 65 δευτερόλεπτα από την έναρξη του ματς: ο Τσιμίκας έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Μασούρας έπιασε την καρφωτή κεφαλιά, μα ο Ούρμπιγκ με τρομερά ρεφλέξ έδιωξε μακριά. Από εκεί και μετά, το ματς μετατράπηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τη «νατσιονάλμανσαφτ» να κατασκηνώνει γύρω από την περιοχή του Τζολάκη και να απειλεί, έχοντας για κορυφαίους τους Σέρχαντ και Βιρτς.

Το φαλτσαριστό σουτ του Σέρχαντ (23’), το δυνατό βολέ του Ράουμ (25’), η βολίδα του Σέρχαντ (43’) και το πλασέ του Βιρτς (45’+3’) ήταν οι σημαντικότερες ευκαιρίες για την Γερμανία. Που, ενδιάμεσα, είχε και ακυρωθέν γκολ, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Ζερόμ Μπρισάρ, Μπαστιέν Ντεσεπί). Ο Σέρχαντ από τα αριστερά έκανε την κούρσα και το παράλληλο γύρισμα, με τον Μπούρκχαρντ να σκοράρει από κοντά. Στο ξεκίνημα της φάσης, πάντως, όπως αποφάνθηκε κι ο Κλεμάν Τουρπέν μετά από on field review, ο Μπίσχοφ είχε πάρει την μπάλα με το χέρι στη μεσαία γραμμή.

Με 1-15 τελικές προσπάθειες ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και το 0-0 να φαντάζει... κολακευτικό για την Ελλάδα. Βλέποντας τα ζόρια, ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα, αλλάζοντας το 4-4-2 σε 4-3-3. Κι όντως, η εικόνα της Εθνικής μας βελτιώθηκε. Όχι δραματικά, αλλά αρκετά ώστε να «αναγκαστεί» κι ο Κλοπ να κάνει σχετικά νωρίς διπλή αλλαγή, με τη Γερμανία να αναζητά το γκολ.

Ο ωραίος συνδυασμός των φιλοξενούμενων έφερε το διαγώνιο, άστοχο σουτ (πάλι) από τον Σέρχαρντ (65’) ενώ ο Μασούρας (76’) θα μπορούσε να βάλει καλύτερα το κεφάλι του στη - δυνατή είναι η αλήθεια - σέντρα του Μουζακίτη. Οι διεθνείς μας, με σαφώς περισσότερο θάρρος, κράτησαν σαφώς πιο εύκολα τους Γερμανούς μακριά από την περιοχή του Τζολάκη, παίζοντας και με τον χρόνο.

Στο 86’, από σέντρα του Ράουμ, στο πίσω δοκάρι ο αφύλακτος Τρόι πλάσαρε ψηλά, με τους Έλληνες που γέμισαν την Τούμπα να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο στα τελευταία λεπτά εμψυχώνοντας τους παίκτες του Γιοβάνοβιτς. Οι οποίοι κράτησαν το 0-0 μέχρι το τέλος.

Πλέον, με 8 βαθμούς, η Εθνική μας χρειάζεται τρεις βαθμούς στα δυο ματς του Νοεμβρίου, με Ολλανδία (13/11) εκτός και Σερβία (16/11) εντός, ώστε να βρεθεί στα προημιτελικά του UEFA Nations League. Στους 8 βαθμούς ανέβηκε κι η Ολλανδία μετά το 2-1 επί της Σερβίας - που έμεινε κολλημένη στο 0 - ενώ τα «πάντσερ» έχουν 5 βαθμούς.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)
Κίτρινες: Τσιμίκας, Ζαφείρης, Σάλιακας - Άντον, Τρόι, Τιάου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος (78’ Ρέτσος), Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (68’ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Μασούρας, Κυζιρίδης (46’ Ανδρούτσος), Παυλίδης (46’ Καρέτσας), Ιωαννίδης (88’ Κωστούλας).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τρόι, Τιάου, Άντον, Ράουμ, Καρλ (73’ Ελ Μάλα), Πάβλοβιτς, Μπίσχοφ (83’ Μπάουρ), Σέρχαντ (83’ Κοντέ), Βιρτς, Μπούρκχαρντ (63’ Βόλτεμαντε).

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο ομόλογός του της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μπερντ Νόιεντορφ, μαζί με φίλους της εθνικής Γερμανίας κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο μπροστά από τη Θύρα 4, στη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ που «έφυγαν» σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια στα Τέμπη.
 

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