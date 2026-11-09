Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης του τζούντο, Τεντί Ρινέ, ο οποίος αποτελεί σύμβολο του γαλλικού αθλητισμού, ανακοίνωσε σήμερα (09/11/2026) την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027, με βίντεο που ανήρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτογραφία ΑΡ

«Το όνομά μου είναι Τεντί Ρινέ και σήμερα σας το λέω κοιτάζοντάς σας κατάματα: Είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027», δήλωσε ο 37χρονος πρωταθλητής με καταγωγη από την Γουαδελούπη, προκαλώντας αίσθηση στην Γαλλία.

Φωτογραφία ΑΡ

«Η μάχη ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου. Ξέρω πώς είναι να αγωνίζεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι πάντα», πρόσθεσε ο κορυφαίος τζουντόκα, καθισμένος μπροστά σε μια βιβλιοθήκη, ντυμένος με ένα λευκό πουκάμισο και ένα σκούρο σακάκι.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ