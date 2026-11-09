Ο Τεντί Ρινέ υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του τζούντο κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Τεντί Ρινέ
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Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης του τζούντο, Τεντί Ρινέ, ο οποίος αποτελεί σύμβολο του γαλλικού αθλητισμού, ανακοίνωσε σήμερα (09/11/2026) την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027, με βίντεο που ανήρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τεντί Ρινέ υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία

Φωτογραφία ΑΡ

«Το όνομά μου είναι Τεντί Ρινέ και σήμερα σας το λέω κοιτάζοντάς σας κατάματα: Είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027», δήλωσε ο 37χρονος πρωταθλητής με καταγωγη από την Γουαδελούπη, προκαλώντας αίσθηση στην Γαλλία.

Ο Τεντί Ρινέ υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία

Φωτογραφία ΑΡ

«Η μάχη ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου. Ξέρω πώς είναι να αγωνίζεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι πάντα», πρόσθεσε ο κορυφαίος τζουντόκα, καθισμένος μπροστά σε μια βιβλιοθήκη, ντυμένος με ένα λευκό πουκάμισο και ένα σκούρο σακάκι.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

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