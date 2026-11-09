Γαλλία: Πώς Ρωσία, MAGA και Ισραήλ εκμεταλλεύτηκαν τις ταραχές

Εκατομμύρια προβολές σε αναρτήσεις που συνέδεαν τα επεισόδια με μετανάστες

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Οι ταραχές στη Γαλλία έγιναν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από δίκτυα παραπληροφόρησης που συνδέονται με τη Ρωσία, το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών που αποκαλύπτει το Reuters. Στόχος των σχετικών εκστρατειών ήταν να συνδεθούν τα επεισόδια με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό, αλλά και να πληγεί η εικόνα της γαλλικής κυβέρνησης.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση ενός μυστικού ρωσικού δικτύου, γνωστού ως «Operation Overload», το οποίο φέρεται να αξιοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες και να ενισχύσει την κοινωνική πόλωση.

Η ρωσική επιχείρηση «Operation Overload»

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ρωσικό δίκτυο επιχείρησε να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη Γαλλία, παρουσιάζοντας τις ταραχές ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και τη γαλλική ηγεσία ως ανίκανη να διατηρήσει την τάξη και την ασφάλεια.

Έκθεση της ΕΕ που αποκαλύπτει το Reuters αναφέρει πως μυστικό ρωσικό δίκτυο διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις μέσω social media

Έκθεση της ΕΕ που αποκαλύπτει το Reuters αναφέρει πως μυστικό ρωσικό δίκτυο διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις μέσω social media

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε τη διάδοση βίντεο, τα οποία μιμούνταν το ύφος και την εικόνα δυτικών μέσων ενημέρωσης. Σε ορισμένα από αυτά περιλαμβάνονταν ψευδείς ισχυρισμοί ότι μετανάστες είχαν βιάσει διαδηλωτές ή ότι επίκεινταν τρομοκρατικές επιθέσεις.

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Η έκθεση της ΕΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 7 έως τις 21 Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η Ρωσία επιχείρησε να «παρουσιάσει τη γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και ολοένα πιο αυταρχική».

Παράλληλα, στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους γεγονότα αποτελούν ευκαιρία για την αποδυνάμωση κυβερνήσεων και την καλλιέργεια διχασμού.

«Τέτοιου είδους γεγονότα προσφέρουν ευκαιρίες για την αποδυνάμωση των εθνικών κυβερνήσεων, την καλλιέργεια φόβου και διχασμού και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης ενόψει εκλογών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Ωστόσο, η αξιολόγηση δεν εντόπισε στοιχεία ότι η Μόσχα ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες υποκίνησαν ή κλιμάκωσαν τις διαδηλώσεις. Αντίθετα, περιέγραψε τη δραστηριότητά τους ως «ευκαιριακή εκμετάλλευση της αναταραχής».

Οι αναρτήσεις από λογαριασμούς MAGA και Ισραηλινών αξιωματούχων

Ακόμη μεγαλύτερη απήχηση συγκέντρωσαν αναρτήσεις που συνδέονται με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ και με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Στόχος ήταν να παρουσιάσουν ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει χάσει τον έλεγχο της χώρας

Στόχος ήταν να παρουσιάσουν ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει χάσει τον έλεγχο της χώρας

Σύμφωνα με την εσωτερική αξιολόγηση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, οι 10 αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές στο X από λογαριασμούς που συνδέονται με φιλορωσικούς κύκλους συγκέντρωσαν 2,8 εκατομμύρια προβολές από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου.

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Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, ήταν σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με την απήχηση άλλων λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, οι 10 δημοφιλέστερες αναρτήσεις από αξιωματούχους, μέσα ενημέρωσης και παράγοντες επιρροής που συνδέονται με το MAGA ξεπέρασαν τις 49 εκατομμύρια προβολές κατά το ίδιο τριήμερο.

Αντίστοιχα, οι 10 δημοφιλέστερες αναρτήσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς λογαριασμούς, μέσα ενημέρωσης και influencers συγκέντρωσαν περισσότερες από 35 εκατομμύρια προβολές.

Οι αναρτήσεις προωθούσαν αφηγήματα που συνέδεαν τα επεισόδια με τη μετανάστευση και τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό, ενισχύοντας την εικόνα μιας Γαλλίας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.

Ο «ανταγωνισμός των αφηγημάτων» και η επίδραση στην Ευρώπη

Τις ευρύτερες συνέπειες τέτοιων εκστρατειών περιέγραψε η Ελίνα Τρέιγκερ, ανώτερη πολιτική επιστήμονας στο αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο RAND Corporation.

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Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν παρατεταμένο «ανταγωνισμό αφηγημάτων», ο οποίος μπορεί σταδιακά να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις δυτικές δημοκρατίες, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

Αναρτήσεις που συνδέονται με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ και με Ισραηλινούς αξιωματούχους διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με μετανάστες

Αναρτήσεις που συνδέονται με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ και με Ισραηλινούς αξιωματούχους διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με μετανάστες

Η ίδια σημείωσε ότι οι εκστρατείες αυτές τροφοδοτούν την αντίδραση κατά της μετανάστευσης και μπορούν να ωθήσουν Ευρωπαίους ψηφοφόρους προς τα πολιτικά άκρα.

Από την πλευρά τους, Γάλλοι αξιωματούχοι παρέπεμψαν σε δηλώσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στις 21 Οκτωβρίου. Τότε, ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναφέρει ότι δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις ξένης παρέμβασης πίσω από τις διαδηλώσεις, αλλά υπήρχε «ξένη χειραγώγηση της πληροφορίας».

Στο στόχαστρο η Γαλλία από το 2023

Η δράση της «Operation Overload» δεν περιορίζεται στα επεισόδια στη Γαλλία.

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Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, το δίκτυο δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχοντας στο στόχαστρο δημόσια πρόσωπα, θεσμούς και μέσα ενημέρωσης στη Δύση.

Βασικός σκοπός του είναι να πλήξει την αξιοπιστία τους και να υπονομεύσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, προωθώντας παράλληλα αφηγήματα που εξυπηρετούν τα ρωσικά συμφέροντα.

Η μυστική επιχείρηση της Ρωσίας δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία

Η μυστική επιχείρηση της Ρωσίας δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στην Ουκρανία, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους.

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Η γαλλική υπηρεσία εποπτείας της παραπληροφόρησης Viginum είχε δημοσιεύσει το 2024 αναλυτική έκθεση για την «Operation Overload» και παρόμοιες ρωσικές επιχειρήσεις.

Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες επανεμφανίζονται σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής, εκλογικών αναμετρήσεων και άλλων σημαντικών γεγονότων, όταν δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την υπονόμευση της εικόνας της χώρας.

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