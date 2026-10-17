Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια

Τα τέσσερα διαστήματα που ξεχωρίζουν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων γύρω από τα Χριστούγεννα 2026, με αισθητή πτώση θερμοκρασίας από 21-27 Δεκεμβρίου.
  • Ιανουάριος 2027 αναμένεται με πολικές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε πεδινές περιοχές, κυρίως από 23-25 Ιανουαρίου.
  • Καλοκαίρι 2027 θα έχει δύο ισχυρούς καύσωνες: πρώτος από 5-25 Ιουλίου και δεύτερος από 7-8 έως 18 Αυγούστου.
  • Ο Δεκέμβριος ξεκινά με κρύο και βροχές, με πιθανές χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα.
  • Επικείμενη αλλαγή καιρού με απότομη πτώση θερμοκρασίας μετά τις 18-19 Αυγούστου 2027.

Έναν χειμώνα γεμάτο έντονες διακυμάνσεις του καιρού, βροχές, αλλά και περιόδους με αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές «βλέπουν» για τη διετία 2026-2027 τα Μερομήνια του καιρικού προγνώστη Φάνη Χατζηγρίβα.

Στο επίκεντρο της εκτίμησης βρίσκεται η περίοδος των Χριστουγέννων, ενώ για το καλοκαίρι του 2027 η πρόβλεψη κάνει λόγο για δύο ισχυρά και παρατεταμένα κύματα καύσωνα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ο φετινός Δεκέμβριος παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πιθανότητες για χιόνια γύρω από τις γιορτές των Χριστουγέννων εμφανίζονται αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δύο ακόμη δυνατές χειμερινές εισβολές αναμένονται μέσα στον Ιανουάριο και προς τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στον αντίποδα, το καλοκαίρι του 2027 προβλέπεται ιδιαίτερα θερμό. Τα Μερομήνια δείχνουν έναν πρώτο παρατεταμένο καύσωνα μέσα στον Ιούλιο και έναν δεύτερο τον Αύγουστο, πριν την απότομη αλλαγή του σκηνικού προς τα τέλη του ίδιου μήνα.

Το κύριο χαρακτηριστικό ολόκληρης της πρόγνωσης είναι οι ακαριαίες μεταβολές: από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στο πολικό ψύχος και από την παρατεταμένη ζέστη στις έντονες κακοκαιρίες μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Οι 4 περίοδοι-κλειδιά

Σύμφωνα με τα Μερομήνια, τέσσερα είναι τα χρονικά διαστήματα που απαιτούν προσοχή:

  • 21-27 Δεκεμβρίου 2026: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για χιόνια κοντά στα Χριστούγεννα.
  • 23-25 Ιανουαρίου 2027 (και μετά): Έντονη χειμερινή έξαρση με πολικές θερμοκρασίες και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινά τμήματα.
  • 5-25 Ιουλίου 2027: Παρατεταμένο θερμό κύμα, εντός του οποίου αναμένεται ο πρώτος ισχυρός καύσωνας.
  • 7/8-18 Αυγούστου 2027: Δεύτερο ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών, ακολουθούμενο από απότομη υποχώρηση του υδραργύρου.

Δεκέμβριος: Σενάρια για «λευκά» Χριστούγεννα

Ο Δεκέμβριος συγκεντρώνει τα βλέμματα, καθώς το πρώτο δεκαήμερο ξεκινά με κρύο, βροχές και χιόνια που στα βόρεια ενδέχεται να κατέβουν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα.

Μετά από μια πρόσκαιρη βελτίωση, νέα επιδείνωση αναμένεται στις 21-23 Δεκεμβρίου, αρχικά με βροχοπτώσεις στα δυτικά και στη συνέχεια με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ο Φάνης Χατζηγρίβας εκτιμά ότι φέτος είναι αυξημένες οι πιθανότητες να χιονίσει σε αρκετές περιοχές λίγο πριν ή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, χωρίς να είναι δυνατός από τώρα ο ακριβής τοπικός προσδιορισμός των φαινομένων.

Έντονο κρύο τον Ιανουάριο

Ακόμη πιο πολικό σκηνικό αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο του 2027. Μετά τις βροχές των πρώτων ημερών και μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, το διάστημα 17-20 Ιανουαρίου προσφέρει ένα πρώτο «παράθυρο» για χιόνια σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Ωστόσο, η σοβαρότερη ψυχρή εισβολή εντοπίζεται στις 23-25 Ιανουαρίου, οπότε και ενδέχεται να επικρατήσει ολικός παγετός με χιονοπτώσεις ακόμη και στις πεδινές περιοχές. Ο χειμώνας αναμένεται να κάνει ένα τελευταίο πέρασμα στο τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας κυρίως τη βόρεια και ανατολική χώρα.

Δύο μεγάλοι καύσωνες το καλοκαίρι

Η ανατροπή του καιρού έρχεται τους θερινούς μήνες. Μετά από ένα άστατο ξεκίνημα τον Ιούνιο, ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα από τα μέσα του μήνα.

Η δυσκολότερη περίοδος ξεκινά τον Ιούλιο: από τις 5 έως τις 25 του μηνός εκτιμάται ότι θα επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρνοντας τον πρώτο σοβαρό καύσωνα.

Ακολουθεί δεύτερο κύμα ζέστης από τις 7-8 έως τις 18 Αυγούστου, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στα δυτικά. Αμέσως μετά τις 18-19 Αυγούστου, ο καιρός θα αλλάξει θεαματικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση εντονότατων φαινομένων.

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