Η πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου στο NOX είχε έντονο οικογενειακό χρώμα, καθώς στο πλευρό των δύο τραγουδιστριών βρέθηκαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μελίνα Νικολαΐδη-Ματίνα Ζάρα

Η Μελίνα Νικολαΐδη και η Χριστιάνα Μπέτα έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, προκειμένου να καμαρώσουν τις διάσημες μαμάδες τους στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη νυχτερινή Αθήνα.

Οι δύο κόρες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τόσο ξεχωριστή βραδιά για τις μητέρες τους, οι οποίες ένωσαν φέτος τις φωνές και τις δυνάμεις τους σε μια νέα μουσική συνεργασία.

Η Μελίνα Νικολαΐδη, μάλιστα, φρόντισε να δείξει δημόσια τον ενθουσιασμό και την περηφάνια της για τη Δέσποινα Βανδή. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ένα βίντεο από την εμφάνιση της τραγουδίστριας, η οποία εντυπωσίασε πάνω στη σκηνή με μια ιδιαίτερη κόκκινη δημιουργία, με μακριά υφάσματα στα μανίκια, ενώ αιωρούνταν από σχοινιά.

«Mother of Gods» («Μητέρα των Θεών»), έγραψε η Μελίνα πάνω στο βίντεο, αποθεώνοντας τη μητέρα της με τον δικό της τρόπο.

Η Χριστιάνα Μπέτα, από την πλευρά της, είχε στραμμένη την προσοχή της στη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Χριστιάνα Μπέτα

Η κόρη της τραγουδίστριας βρέθηκε στο NOX και παρακολούθησε το πρόγραμμα, ενώ κάποια στιγμή απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό να κρατά το κινητό της και να φωτογραφίζει τη μητέρα της στη σκηνή.

Οι δύο νεαρές γυναίκες έζησαν από κοντά τη χαρά της πρεμιέρας, με τη Μελίνα να μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media και τη Χριστιάνα να κρατά το δικό της φωτογραφικό ενθύμιο από τη βραδιά.