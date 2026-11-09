Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα: Λαμπερές στην πρεμιέρα των μαμάδων τους

Καμάρωσαν τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Οικογενειακή υπόθεση η πρεμιέρα Βανδή – Θεοδωρίδου

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Η πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου στο NOX είχε έντονο οικογενειακό χρώμα, καθώς στο πλευρό των δύο τραγουδιστριών βρέθηκαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη της πρεμιέρας τους

Μελίνα Νικολαΐδη-Ματίνα Ζάρα

Μελίνα Νικολαΐδη-Ματίνα Ζάρα

Η Μελίνα Νικολαΐδη και η Χριστιάνα Μπέτα έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, προκειμένου να καμαρώσουν τις διάσημες μαμάδες τους στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη νυχτερινή Αθήνα.

Οι δύο κόρες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τόσο ξεχωριστή βραδιά για τις μητέρες τους, οι οποίες ένωσαν φέτος τις φωνές και τις δυνάμεις τους σε μια νέα μουσική συνεργασία.

Αντώνης Ρέμος: Στις πρόβες Βανδή - Θεοδωρίδου πριν την πρεμιέρα τους

Η Μελίνα Νικολαΐδη, μάλιστα, φρόντισε να δείξει δημόσια τον ενθουσιασμό και την περηφάνια της για τη Δέσποινα Βανδή. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ένα βίντεο από την εμφάνιση της τραγουδίστριας, η οποία εντυπωσίασε πάνω στη σκηνή με μια ιδιαίτερη κόκκινη δημιουργία, με μακριά υφάσματα στα μανίκια, ενώ αιωρούνταν από σχοινιά.

Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το δείπνο που πήγε… πολύ λάθος!

«Mother of Gods» («Μητέρα των Θεών»), έγραψε η Μελίνα πάνω στο βίντεο, αποθεώνοντας τη μητέρα της με τον δικό της τρόπο.

Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα: Λαμπερές στην πρεμιέρα των μαμάδων τους

Η Χριστιάνα Μπέτα, από την πλευρά της, είχε στραμμένη την προσοχή της στη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Χριστιάνα Μπέτα

Χριστιάνα Μπέτα

Η κόρη της τραγουδίστριας βρέθηκε στο NOX και παρακολούθησε το πρόγραμμα, ενώ κάποια στιγμή απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό να κρατά το κινητό της και να φωτογραφίζει τη μητέρα της στη σκηνή.

Χριστιάνα Μπέτα

Οι δύο νεαρές γυναίκες έζησαν από κοντά τη χαρά της πρεμιέρας, με τη Μελίνα να μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media και τη Χριστιάνα να κρατά το δικό της φωτογραφικό ενθύμιο από τη βραδιά.

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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΠΕΤΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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