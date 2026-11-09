Δημήτρης Καπουράνης – Κατερίνα Κρανίδη: Η σχέση τους μετράει τρία χρόνια!

Το ζευγάρι πρόσφατα έκανε ένα ρομαντικό ταξίδι στη Νάπολη

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Δημήτρης Καπουράνης: «Θα ήθελα να φτιάξω μια οικογένεια γεμάτη φροντίδα και γλύκα» / Βίντεο: Alpha

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Ο Δημήτρης Καπουράνης, ένας από τους πιο ταλαντούχους και ανερχόμενους ηθοποιούς της γενιάς του, διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, έχοντας στο πλευρό του τη συνάδελφό του, Κατερίνα Κρανίδη.

Δημήτρης Καπουράνης: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και το Instagram

Οι δυο τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στη Real Life, φαίνεται πως μετρούν ήδη τρία χρόνια κοινής πορείας, επιλέγοντας, ωστόσο, να κρατούν χαμηλό προφίλ και να προστατεύουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας. Γνωρίστηκαν μέσα από κοινές παρέες στον καλλιτεχνικό χώρο και από τότε είναι αχώριστοι.

Κατερίνα Κρανίδη-Δημήτρης Καπουράνης

Η Κατερίνα Κρανίδη και ο Δημήτρης Καπουράνης τον περασμένο Ιούλιο/ NDP

Μεγάλη τους αδυναμία αποτελούν τα ταξίδια και οι αυθόρμητες εξορμήσεις στη φύση και στη θάλασσα, μακριά από τυποποιημένα προγράμματα, ενώ πρόσφατα απόλαυσαν μια ρομαντική απόδραση στη Νάπολη της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το ζευγάρι διατηρεί μια υπέροχη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική του ευτυχία και τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς και οι δύο βιώνουν μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση στην καριέρα τους.

Ο Δημήτρης Καπουράνης —με καταγωγή από τους Αγίους Σαράντα και τα Χανιά και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου— έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα. Τηλεοπτικά, πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του MEGA Σύγκρουση, υποδυόμενος τον Φίλιππο Ράπτη, έναν νεαρό μουσικό που εμπλέκεται στον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο. Ο ρόλος αυτός αγγίζει και την πραγματική του ζωή, αφού ο ίδιος είναι ο lead vocalist του συγκροτήματος Cosmonuts! Παράλληλα, επιστρέφει θεατρικά στο θέατρο «Προσκήνιο» στον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράστασης «Ρομπέρτο Τσούκκο» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του το τιμητικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την ερμηνεία του στο «Μια άλλη Θήβα».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Κρανίδη συνεχίζει εξίσου δυναμικά τη δική της πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Φέτος συμμετέχει στην παιδική παράσταση «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους» στο θέατρο «Rex», ενώ στο τηλεοπτικό της βιογραφικό περιλαμβάνονται οι σειρές «Η δική μας οικογένεια», «Κάνε ότι κοιμάσαι ΙΙ» και «Το δίχτυ», όπου υποδύθηκε τη Ρεβέκκα.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΑΝΙΔΗ
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