«Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!

Το ταξίδι στα Ζαγοροχώρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της με οικογένεια, μακριά από φασαρία.
  • Επέλεξε το Τσεπέλοβο στα Ζαγοροχώρια για μια ήρεμη απόδραση στη φύση.
  • Απόλαυσαν δραστηριότητες όπως το ράφτινγκ και χρόνο μαζί.
  • Η τούρτα γενεθλίων της είχε τον αριθμό 40, συμβολίζοντας την είσοδό της στη νέα δεκαετία.
  • Στο μήνυμά της, εξέφρασε την επιθυμία για ήρεμες στιγμές και ευχαρίστησε για τις ευχές.

Η Δούκισσα Νομικού γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της, υποδεχόμενη μια νέα δεκαετία με τον τρόπο που πραγματικά επιθυμούσε: μακριά από τη φασαρία και τα μεγάλα πάρτι, έχοντας κοντά της τους πιο αγαπημένους της ανθρώπους.

«Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!

Η παρουσιάστρια επέλεξε να περάσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα μέσα στη φύση, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ταξίδεψε με την οικογένειά της στο Τσεπέλοβο, στα γραφικά Ζαγοροχώρια, για μια μικρή απόδραση γεμάτη όμορφες στιγμές και χαλάρωση.

Δούκισσα Νομικού: «Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει καλά με τον σύζυγό μου»

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, απόλαυσαν τη μαγεία του τοπίου, έκαναν βόλτες στη φύση, δοκίμασαν δραστηριότητες όπως το ράφτινγκ και αφιέρωσαν χρόνο ο ένας στον άλλον, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

«Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!

Από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Δούκισσα Νομικού ξεχώρισε, φυσικά, η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων της, με τον αριθμό 40 να πρωταγωνιστεί, σηματοδοτώντας και επίσημα την είσοδό της στη νέα δεκαετία.

«Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα, εξηγώντας γιατί επέλεξε να γιορτάσει διαφορετικά αυτή την επέτειο.

Δούκισσα Νομικού: Η busy καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη

«Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι. Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

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