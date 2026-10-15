Δούκισσα Νομικού: Η busy καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη

Η αγαπημένη της γυμναστική και η εντυπωσιακή θέα από το γραφείο της

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Δούκισσα Νομικού: Η busy καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού επισκέφθηκε ξανά τη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει ποιοτικές στιγμές στην πόλη, παρά το πιεσμένο πρόγραμμα.
  • Η Δούκισσα διατηρεί τις καθημερινές της συνήθειες, όπως η προπόνηση σε γνωστό στούντιο πιλάτες.
  • Μοιράστηκε εντυπωσιακή φωτογραφία από το γραφείο της με θέα τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης.
  • Η σωματική της κατάσταση οφείλεται σε συστηματική γυμναστική και πειθαρχία.

Ταξίδι στην αμερικανική μητρόπολη πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά η Δούκισσα Νομικού, συνοδεύοντας τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα

Η Νέα Υόρκη αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς του ζευγαριού, με τους δυο τους να ξεκλέβουν πάντα χρόνο για να απολαύσουν ποιοτικές στιγμές μαζί, να περιπλανηθούν στους ρυθμούς της μεγαλούπολης και να γευτούν τη μοναδική αύρα που προσφέρει η «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ».

Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι

Παρά το πιεσμένο πρόγραμμα και τις συνεχείς μετακινήσεις, η αγαπημένη παρουσιάστρια και μοντέλο αποδεικνύει πως παραμένει πιστή στις συνήθειές της.

Έτσι, δεν παρέλειψε να επισκεφθεί ένα από τα πιο γνωστά στούντιο πιλάτες της περιοχής για να κάνει την καθημερινή της προπόνηση. Άλλωστε, οι αψεγάδιαστες αναλογίες και το καλλίγραμμο σώμα της δεν είναι προϊόν τύχης, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής γυμναστικής και πειθαρχίας.

Δούκισσα Νομικού: «Λιώνει» στη γυμναστική και στη Νέα Υόρκη

Δούκισσα Νομικού: «Λιώνει» στη γυμναστική και στη Νέα Υόρκη

Λίγο αργότερα, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο μέσα από τον χώρο εργασίας της.

«Κόβει» την ανάσα η θέα από το γραφείο της στη Νέα Υόρκη

«Κόβει» την ανάσα η θέα από το γραφείο της στη Νέα Υόρκη

Στη φωτογραφία πρωταγωνιστεί η καθηλωτική θέα από το παράθυρο του γραφείου της, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης να απλώνονται στο φόντο - ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα και συνθέτει το πλέον εμπνευσμένο περιβάλλον για να δουλεύει κανείς!

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ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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