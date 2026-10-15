Ταξίδι στην αμερικανική μητρόπολη πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά η Δούκισσα Νομικού, συνοδεύοντας τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Νέα Υόρκη αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς του ζευγαριού, με τους δυο τους να ξεκλέβουν πάντα χρόνο για να απολαύσουν ποιοτικές στιγμές μαζί, να περιπλανηθούν στους ρυθμούς της μεγαλούπολης και να γευτούν τη μοναδική αύρα που προσφέρει η «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ».

Παρά το πιεσμένο πρόγραμμα και τις συνεχείς μετακινήσεις, η αγαπημένη παρουσιάστρια και μοντέλο αποδεικνύει πως παραμένει πιστή στις συνήθειές της.

Έτσι, δεν παρέλειψε να επισκεφθεί ένα από τα πιο γνωστά στούντιο πιλάτες της περιοχής για να κάνει την καθημερινή της προπόνηση. Άλλωστε, οι αψεγάδιαστες αναλογίες και το καλλίγραμμο σώμα της δεν είναι προϊόν τύχης, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής γυμναστικής και πειθαρχίας.

Δούκισσα Νομικού: «Λιώνει» στη γυμναστική και στη Νέα Υόρκη

Λίγο αργότερα, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο μέσα από τον χώρο εργασίας της.

«Κόβει» την ανάσα η θέα από το γραφείο της στη Νέα Υόρκη

Στη φωτογραφία πρωταγωνιστεί η καθηλωτική θέα από το παράθυρο του γραφείου της, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης να απλώνονται στο φόντο - ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα και συνθέτει το πλέον εμπνευσμένο περιβάλλον για να δουλεύει κανείς!