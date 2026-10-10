Τέσσερα χρόνια μετά την αιφνίδια αποχώρησή της από το Πρωινό του ΑΝΤ1, η Δούκισσα Νομικού μίλησε δημόσια για πρώτη φορά με σαφήνεια για όσα βίωσε τότε, περιγράφοντας μια περίοδο έντονης φόρτισης που την οδήγησε στην απόφαση να φύγει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα το 2022.

Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε στο vidcast Πρώτη Λέξη, εξηγώντας τι την οδήγησε στην αποχώρηση, γιατί επέλεξε να μη μιλήσει επί χρόνια και πώς βλέπει σήμερα τόσο εκείνη την εμπειρία όσο και τη ζωή της μακριά από την τηλεόραση.

Η Δούκισσα Νομικού με τον Αντώνη Σρόιτερ

Η πρώτη δημόσια απάντηση για την αποχώρηση

Η Δούκισσα Νομικού ανέφερε: «Τόσα χρόνια που έφυγα από εκεί, πολύ συνειδητά είχα επιλέξει να μην αναφερθώ σε αυτό. Για να το κλείσουμε, επειδή δεν έχω απαντήσει και ποτέ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, για να φύγω, ενώ θεωρώ πως είμαι πολύ καλή επαγγελματίας, σίγουρα κάτι δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα πληγώθηκα πολύ, θύμωσα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, απογοητεύτηκα πολύ και ένιωσα πως είχε έρθει στιγμή να βάλω τα όριά μου. Δεν έχω αποχωρήσει και δεν έχω αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Επειδή δεν το συνηθίζω και θεωρώ ότι είμαι χαμηλών τόνων όλα αυτά τα χρόνια, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, δεν προκαλώ, επομένως για να πάρω αυτή την απόφαση πάει να πει πως κάτι ξεπέρασε τα όρια για εμένα, χωρίς να θέλω να το προσωποποίησω . Ένιωσα πως αυτό έπρεπε να κάνω για εμένα».

Στην ίδια συνέντευξη, αποτύπωσε ξανά το συναισθηματικό βάρος εκείνης της περιόδου λέγοντας: «Δε συνηθίζω να φεύγω, δε μου αρέσουν οι ίντριγκες, αλλά για να το κάνω, πληγώθηκα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, και ξεπεράστηκαν τα όριά μου».

Όταν ερωτήθηκε αν έχει αφήσει πίσω της εκείνη την υπόθεση, η απάντησή της ήταν: «Είναι Σκορπίνα στο ζώδιο, και οι Σκορπιοί δεν ξεχνούν».

Η Δούκισσα Νομικού με τον Γιώργο Λιάγκα, τη Λίτσα Πατέρα και την Αργυρώ Μπαρμπαρήγου /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Τι συνέβη το 2022 στο Πρωινό του ΑΝΤ1

Η συνεργασία της Δούκισσας Νομικού με τον Γιώργο Λιάγκα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, με την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 και τη συμμετοχή της στο Πρωινό. Η τηλεοπτική συνύπαρξη είχε παρουσιαστεί ως ένα από τα βασικά στοιχήματα της σεζόν, όμως διακόπηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα.

Η απουσία της από την εκπομπή της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου 2022 προκάλεσε ερωτήματα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1, δύο ημέρες αργότερα, ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από την πρωινή εκπομπή.

Ο σταθμός είχε αναγνωρίσει επισήμως ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας προέκυψαν διαφωνίες που δεν επέτρεπαν την ομαλή συνέχιση της εκπομπής, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η παρουσιάστρια παρέμενε μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αναφερθεί στην αποχώρηση κατά την έναρξη της εκπομπής της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι η Δούκισσα Νομικού αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς. Την είχε ευχαριστήσει για τη σύντομη συνεργασία και της είχε ευχηθεί καλή συνέχεια, χωρίς να επεκταθεί δημόσια στις διαφωνίες που είχαν προηγηθεί.

Γιατί μιλά τώρα η Δούκισσα Νομικού

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια είχε επιλέξει να μείνει μακριά από δημόσιες δηλώσεις και συνεντεύξεις για τέσσερα χρόνια. Η επιστροφή της στον δημόσιο λόγο έγινε με αφορμή την παρουσία της σε ντεφιλέ κορυφαίας εταιρείας καλλυντικών στο Παρίσι, ανάμεσα σε διεθνή πρόσωπα της σόουμπιζ.

Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις της, αποφάσισε τώρα να μιλήσει για να κλείσει δημόσια ένα κεφάλαιο που είχε μείνει ανοιχτό από το 2022. Δεν κατονόμασε πρόσωπα ούτε περιέγραψε συγκεκριμένα περιστατικά, επέλεξε όμως να περιγράψει με ακρίβεια πώς ένιωσε και γιατί θεώρησε ότι έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της.

Η νέα ζωή μακριά από την τηλεόραση

Η Δούκισσα Νομικού ανέφερε ότι το κεφάλαιο της τηλεόρασης έχει κλείσει, όπως εκτιμά, εκτός μεγάλου απροόπτου. Σήμερα έχει στρέψει το βάρος της στην οικογένειά της και στην επιχείρησή της.

Για την επαγγελματική της δραστηριότητα εξήγησε ότι ξεκίνησε από το σαλόνι του σπιτιού της, με δικά της χρήματα και με βοήθεια από τη μητέρα της. Πλέον, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη, η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί και η ίδια απασχολεί εργαζομένους, περιγράφοντας τον εαυτό της ως καλή εργοδότρια και το εργασιακό κλίμα ως οικογενειακό.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Δούκισσας Νομικού στον Αντώνη Σρόιτερ

Η περίπτωση της Μαρίας Κορινθίου στο Πρωινό

Υπενθυμίζεται και η αποχώρηση της Μαρίας Κορινθίου από το Πρωινό. Η ηθοποιός είχε ενταχθεί στην ομάδα της εκπομπής μετά τη Δούκισσα Νομικού κι είχε αναλάβει κυρίως την παρουσίαση των εμπορικών θεμάτων.

Η συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023, περίπου δέκα ημέρες πριν από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Η αποχώρησή της είχε επίσης προκαλέσει συζητήσεις, καθώς είχε προηγηθεί δημόσια δυσαρέσκεια για όσα συνέβαιναν στο επαγγελματικό της περιβάλλον.

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε εξηγήσει τότε ότι ο ρόλος της Μαρίας Κορινθίου ήταν συγκεκριμένος κι αφορούσε κυρίως το εμπορικό κομμάτι της εκπομπής, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία της με τον σταθμό είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα μιας κανονικής συμπαρουσίασης.