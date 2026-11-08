Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη σειρά Τα Φαντάσματα

Σε μια από τις πιο απολαυστικές σκηνές της κωμικής σειράς του Star, Τα Φαντάσματα, έχοντας ανάγκη από χρήματα, ο Χάρης ξεκινάει μέσα από το αρχοντικό το horror podcast.

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης άρχισε το δικό του horror podcast!

Η σκηνή ξεκινάει με τον Χάρη να επιχειρεί να στήσει ένα κλίμα απόλυτου ρομαντισμού και τρόμου, περιγράφοντας πώς κάθονταν αγκαλιασμένοι μπροστά από το αναμμένο τζάκι και πώς, στο βάθος της μεγάλης τραπεζαρίας, μέσα στο θαμπό φως, διέκριναν έναν αξιωματικό.

Φυσικά, η απαραίτητη διακοπή δεν αργεί να έρθει, καθώς ο Ακέφαλος πετάγεται λέγοντας ότι πρόκειται για τον Ταγματάρχη. Ακολουθεί ένας σουρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στους τρεις, όπου ο Χάρης διευκρινίζει ότι πρόκειται για αξιωματικό του ναυτικού, με την Καλλιρρόη να το απορρίπτει αρχικά και μετά να το δικαιολογεί λέγοντας ότι απλώς εμπνεύστηκε από αυτόν, αφού ο ναυτικός έχει μια πιο εντυπωσιακή φιγούρα, με την ολόλευκη στολή, τα χρυσά κουμπιά και το αστραφτερό ξίφος, φωνάζοντας ότι αυτό είναι «C'est grandiose».

Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη δεν μπορούσε να μην κάνει το δικό της καυστικό σχόλιο!

Λίγο αργότερα, ένας ξαφνικός κρότος διακόπτει τη ροή, προκαλώντας τον πανικό των ηρώων. Ο Ακέφαλος σχολιάζει χιουμοριστικά πως ευτυχώς που δεν έχει πόδια, γιατί θα του είχαν κοπεί από τον φόβο, ενώ ο Χάρης επιβεβαιώνει ότι όλοι ανατριχίασαν. Ο Χάρης κλείνει το 1ο επεισόδιο, συστήνοντας ξανά το podcast Το Αρχοντικό με τα Φαντάσματα, και προαναγγέλλει το 2ο επεισόδιο για την επόμενη μέρα, για όσους τολμούν.

Ο Χάρης ευχαριστεί την Πιπερίδη Hair Beauty για την προσφορά της για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής, η οποία περιλαμβάνει νυφικό πακέτο, χτένισμα και μακιγιάζ, δύο δοκιμαστικά, δώρο το χτένισμα και το μακιγιάζ της μαμάς, όλα στην τιμή των 600 ευρώ. Επιπλέον, προσφέρεται δώρο διακριτικό μακιγιάζ του γαμπρού και 20% έκπτωση στην αποτρίχωση της κουμπάρας.

Τα Φαντάσματα: Ο Ακέφαλος σε νέες... podcast περιπέτειες

Η ατάκα-φωτιά της Καλλιρρόης δεν αργεί να έρθει, αναρωτώμενη γιατί αποτριχώνουν την κουμπάρα, με τον Ακέφαλο να σχολιάζει ότι προφανώς θα τη σουβλίσουν!

«Το μερακάματο του τρόμου και σήμερα, στην κυριολεξία όμως!», δηλώνει ο Χάρης στα Φαντάσματα

Η αυλαία πέφτει με τον Χάρη να χαρακτηρίζει την εμπειρία ως: «Το μερακάματο του τρόμου και σήμερα, στην κυριολεξία όμως!».