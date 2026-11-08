Απόψε το βράδυ, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το Star μας υποδέχεται με νέα, συναρπαστικά επεισόδια από τις αγαπημένες μας σειρές!

Στις 21:00, Τα Φαντάσματα επιστρέφουν με ένα εκρηκτικό 6ο επεισόδιο γεμάτο μπλακ άουτ, podcasts και ανατροπές.

Αμέσως μετά, στις 22:10, ο 4ος κύκλος του IQ 160 φέρνει μια σκοτεινή υπόθεση δολοφονίας, έντονα συναισθήματα και μια συγκλονιστική εξέλιξη για την Πηνελόπη. Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μυστήριο, γέλιο και αγωνία!

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ - Β’ Κύκλος

Τι θα δούμε στο 6ο επεισόδιο απόψε, Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 21.00.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού παρουσιάζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που καταλήγει σε μπλακ άουτ.

Εμπνευσμένη από το σκοτάδι, η Θεοφανία αρχίζει να διηγείται την ιστορία του θανάτου της, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα φαντάσματα να τρομάξουν πολύ.

Ο Χάρης κατεβαίνει στο υπόγειο, για να ελέγξει τις ασφάλειες. Εκεί, ανακαλύπτει έναν πίνακα που είχε ζωγραφίσει η Μαρίνα στα εφηβικά της χρόνια και την πείθει ότι πρέπει να καλλιεργήσει την καλλιτεχνική της πλευρά.

Ο Γεράσιμος το ακούει και προθυμοποιείται να ποζάρει αυτός για εκείνη. Ο Απόστολος βρίσκει την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του σχετικά με την τέχνη του ψέματος.

Ταυτόχρονα, ο Χάρης αντλεί έμπνευση από τα φαντάσματα και αποφασίζει να ξεκινήσει ένα podcast για το στοιχειωμένο σπίτι, ελπίζοντας να γίνει viral και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να προσελκύσει χορηγούς.

Τα φαντάσματα ανησυχούν μήπως η Μαρίνα και ο Χάρης πουλήσουν το σπίτι και αποφασίζουν ότι πρέπει να κάνουν μία κουβέντα μαζί τους και να τους ενημερώσουν πως αμφισβητούν το δικαίωμά τους να το κάνουν αυτό…

IQ 160 – 4ος Κύκλος

Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο - απόψε, Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 22:10.

Η Πηνελόπη διαπιστώνει ότι ο Αργύρης την αποφεύγει και κρατάει απόσταση, χωρίς να του μιλήσει ανοιχτά.

Ο Αργύρης παραξενεύεται, αλλά η νέα υπόθεση δεν τους δίνει χρόνο να εξηγηθούν. Ο Κυριάκος έχει εξαφανιστεί μια μέρα πριν από την πρώτη επέτειο γάμου του με τη Νεφέλη, κόρη πολύ ευκατάστατης οικογένειας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι έφυγε με τη θέλησή του, αλλά αυτός που τους προξένεψε το αποκλείει. Και πράγματι, βρίσκεται δολοφονημένος στο πορτ-μπαγκάζ ενός κλεμμένου αυτοκινήτου.

Ακολουθώντας τις τελευταίες κινήσεις του θύματος, η ομάδα θα φέρει πολλά μυστικά στο φως. Ένα γυναικείο σκουλαρίκι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, οδηγεί την Πηνελόπη στη διαλεύκανση του μυστηρίου.

Παράλληλα, δέχεται κλήσεις από τον πατέρα της, ο οποίος επιμένει να συναντηθούν για να της μιλήσει. Εκείνη αρνείται. Ο Αργύρης μαθαίνει ότι η Πηνελόπη τον ακολούθησε στο Airbnb και θέλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αλλά δεν προλαβαίνει.

Η Πηνελόπη δέχεται μια τελευταία κλήση από το κινητό του πατέρα της. Την ενημερώνουν ότι ο Μενέλαος πέθανε…

Δείτε το trailer της σειράς IQ 160

Guests: Παντελής Καναράκης, Σοφία Παυλίδου, Αθηνά Σακαλή, Πένη Παπαγεωργίου & Μιχάλης Αρτεμισιάδης.