Τρεις ομάδες, τέσσερις γύροι, ταχύτητα, χρόνος και χρήμα συνθέτουν το σκηνικό του σημερινού επεισοδίο του LINGO. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος «αγώνας» αποδείχθηκε τελικά... η προσπάθεια του Νίκου Μουτσινά να καταλάβει πώς ακριβώς συνδέονται οι παίκτες μεταξύ τους!

Η βραδιά ξεκίνησε δυναμικά με τις συστάσεις, οι οποίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε... stand-up comedy.

Η πρώτη «ομάδα» δυσκόλεψε αφάνταστα τον Νίκο Μουτσινά. Στην ερώτηση αν ο Σπύρος κι η Γιάννα είναι αδέρφια, η απάντηση ήρθε κοφτή: «Είμαστε αδέρφια από διαφορετική μάνα και διαφορετικό πατέρα!». Ο παρουσιαστής, εμφανώς σαστισμένος, σχολίασε χιουμοριστικά πως κανείς δεν αντέχει πάνω από δύο λεπτά μαζί τους, προβλέποντας μάλιστα ότι θα αποχωρήσουν σύντομα. Παρά τα αστεία, η χημεία τους απέδωσε καρπούς, καθώς στον Α' γύρο συγκέντρωσαν τα πρώτα τους χρήματα.

Στην περίπτωση της Σοφίας και της Σωτηρίας τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα. Κουνιάδες, νύφες, κουμπάρες... ο Νίκος αναφώνησε απογοητευμένος: «Γιατί δε διαλέγετε μια σύνδεση; Με καίτε!». Η Σοφία μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει έξι παιδιά, με τον παρουσιαστή να αστειεύεται ζητώντας της να του δώσει το ένα!

Η όαση της κανονικότητας στη βραδιά ήταν η Αγγελική κι ο Παναγιώτης! Συνάδελφοι -εκείνη λογίστρια, εκείνος «αυτός που φτιάχνει και χαλάει τους υπολογιστές»- έβαλαν τα πράγματα σε μια τάξη, υπενθυμίζοντας ότι: «Πρώτα πρέπει να σηκώσουμε το τηλέφωνο και μετά τα φτιάχνουμε».

Δράση και Lingo στον πρώτο γύρο

Μετά το «πάγο» που έσπασε με τα ασταμάτητα πειράγματα, η ομάδα των Σπύρου και Γιάννας μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι λέξεων. Με αρχικό γράμμα το «Κ», η λέξη «κιλά» /«κιλό» χάρισε τα πρώτα 100 ευρώ στην ομάδα.

Στον γύρο με το γράμμα «Ε», παρά τις προσπάθειες με το «Εύρος» και το «Επος», η σωστή λέξη «Ελιά» ξέφυγε, με τον Νίκο Μουτσινά να σχολιάζει χιουμοριστικά: «It's okay!».

Στη δοκιμασία του γράμματος «Β», οι λέξεις «Βέλος», «Βίδα» και «Βήχο» δυσκόλεψαν τους παίκτες, αλλά το κλίμα παρέμεινε άκρως ανεβασμένο.

Η αποκορύφωση ήρθε στην κρυφή λέξη, όπου με κρυπτόλεξο το: «Τι δεν αγαπάνε καθόλου τα αυτοκίνητα;», η Γιάννα πέτυχε αμέσως τις «Λακκούβες», προσθέτοντας επιπλέον 160 ευρώ (συνολικά 260€) στο ταμείο τους και στέλνοντας τους πάντες με χαμόγελο στο πρώτο διάλειμμα.

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