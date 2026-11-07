Εικόνες έντασης και σκληροί διαξιφισμοί στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Καλαμάτα. Η ψηφοφορία για τα ψηφίσματα μετατράπηκε σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατήγγειλε νοθεία και ζήτησε ονομαστική καταμέτρηση.

Οι εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ ολοκληρώθηκαν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, μετά τον καβγά που φούντωσε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τα αιτήματα των δημάρχων προς την κυβέρνηση. Ο Χάρης Δούκας αμφισβήτησε τη διαδικασία, επικαλούμενος καταγγελίες για νοθεία, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία.

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ γενικού γραμματέα & Χάρη Δούκα/ Eurokinissi ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και πρώην δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, ανέβηκε στο βήμα, άρπαξε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς τον δήμαρχο Αθηναίων. Για λίγο επικράτησε χάος. Τελικά, τα πνεύματα ηρέμησαν.

Το αίτημα του Χάρη Δούκα για ονομαστική ψηφοφορία απορρίφθηκε και στην ψηφοφορία δια της ανατάσεως χειρός επικράτησε η πρόταση του Λάζαρου Κυρίζογλου με 63%, έναντι 32,8% της παράταξης Δούκα.

