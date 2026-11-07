Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, μετά τη σύλληψη 18 ατόμων, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Η έρευνα αφορά ένα σχήμα που, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, λειτούργησε τα τελευταία τρία χρόνια μέσω εταιρειών-φαντασμάτων, «αχυρανθρώπων» και υποκρυπτόμενων προσώπων, αφήνοντας οφειλές που φτάνουν τα 203 εκατ. ευρώ προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Οι 18 συλληφθέντες, άνδρες και μία γυναίκα, οδηγήθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 στα δικαστήρια και ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που οι έλεγχοι των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ συνεχίζονται στα λογιστικά βιβλία και στα τερματικά POS. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες καταστημάτων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν μέσω μπροστινών και εικονικών υπευθύνων.

Μεταγωγή των κατηγορούμενων για συμμετοχή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ στις αναφορές για το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» περιλαμβάνεται κι ένας πολύ γνωστός άνδρας από τον χώρο της ελληνικής showbiz με δραστηριότητα ως μοντέλο και ηθοποιός.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι έρευνες δεν περιορίστηκαν μόνο σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Kύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Τι είπε ο δικηγόρος πέντε εκ των συλληφθέντων

«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», είπε ο συνήγορος πέντε εκ των 18 κατηγορούμενων, Αντώνης Κουδρόγλου, στην εκπομπή του Mega «Eξελίξεις τώρα».

Μεταγωγή των κατηγορούμενων για συμμετοχή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Για το αν οι εντολείς του γνώριζαν τι συνέβαινε ή συμμετείχαν, ο ίδιος δήλωσε: «Είναι προφανές ότι δε γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί. Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη Δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».

Ο Αντώνης Κουδρόγλου αναφέρθηκε και στη βαρύτητα των ονομάτων που ακούγονται στην προανάκριση, λέγοντας: «Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης».

Περιγράφοντας το χρονικό των συλλήψεων και την επικοινωνία του με τους εντολείς του, ο ίδιος είπε: «Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ. Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».

Μεταγωγή των κατηγορούμενων για συμμετοχή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: «Η σύζυγος του επιχειρηματία, η οποία συνελήφθη, δεν έχει σχέση με την υπόθεση»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο συνήγορος στην υπόθεση της μοναδικής γυναίκας που συνελήφθη. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για τη σύζυγο επιχειρηματία και η σύλληψή της δε συνδέεται, κατά τον ίδιο, με συμμετοχή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής αλλά με εύρημα όπλου αντίκα κατά την έρευνα.

«Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δε βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δε μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, δε μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση», επισήμανε ο κ. Κουδρόγλου στην ίδια εκπομπή.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, με την ογκώδη δικογραφία να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες ποινικές κινήσεις και το εύρος των τυχόν κακουργηματικών διώξεων.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες-φαντάσματα και «αχυρανθρώπους», στο όνομα των οποίων συσσωρεύονταν χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία δεν αποπληρώνονταν. Πίσω από τις επιχειρήσεις φέρονται να βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, με δραστηριότητα σε δεκάδες bar και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο τρόπος στρατολόγησης των εικονικών διαχειριστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, προσεγγίζονταν ακόμη και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και έναντι μικρής αμοιβής, εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία τους.

Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών εκπροσώπων. Μάλιστα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.