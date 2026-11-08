Κρακοβία: Νέα στοιχεία για τον δράστη- Το σύμβολο με τον σκελετό & το δόρυ

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο - Τι είπαν γείτονες & πρώην συμμαθήτριες του

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Δείτε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη για τα νέα στοιχεία σχετικά με τον δράστη του μακελειού της Κρακοβίας/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διήμερο εθνικό πένθος στην Πολωνία μετά την επίθεση στην Κρακοβία από 24χρονο δράστη, με 6 νεκρούς και 15 τραυματίες.
  • Στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν 11 όπλα και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών, ενώ οι γονείς και η αδελφή του εντοπίστηκαν νεκροί.
  • Ο δράστης είχε ιστορικό ζωγραφικής σκηνών βίας και κυκλοφορούσε με στρατιωτικά ρούχα.
  • Φορούσε σήμα με σκελετό και δόρυ, γνωστό ως σύμβολο του Μαυρογένη, που συνδέεται με την έλλειψη ελέους.
  • Η επίθεση ερευνάται ως τρομοκρατική, με άγνωστο το κίνητρο και την πιθανότητα οργάνωσης ή βοήθειας.

Σε διήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η Πολωνία μετά το μακελειό που προκάλεσε 24χρονος δράστης στην Κεντρική Πλατεία της Κρακοβίας, το απόγευμα του Σαββάτου. Από την αιματηρή επίθεση, έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 15. 

Οι έρευνες στο όχημα που χρησιμοποίησε ο 24χρονος μακελάρης/ (AP Photo/Beata Zawrzel)

Οι έρευνες στο όχημα που χρησιμοποίησε ο 24χρονος μακελάρης/ (AP Photo/Beata Zawrzel)

Κρακοβία: Μακελειό σε κεντρική πλατεία - Έξι νεκροί από πυροβολισμούς

Σήμερα, οι πολωνικές αρχές έδωσαν νέα στοιχεία για τον δράστη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ειδικότερα, στο σπίτι του, περίπου 200 χλμ. μακριά από την Κρακοβία, όπου εντοπίστηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του, βρέθηκαν συνολικά έντεκα όπλα. 

Αποκλεισμένη η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας από αστυνομικές δυνάμεις/ AP Photo/Beata Zawrzel

Αποκλεισμένη η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας από αστυνομικές δυνάμεις/ AP Photo/Beata Zawrzel

Κρακοβία: Νεκροί οι γονείς & η αδελφή του δράστη- Το βίντεο δύο χρόνια πριν

Ο 24χρονος είχε άδεια για δύο και ο πατέρας του για εννέα. Στο σπίτι βρέθηκαν και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών. Ο νεαρός, που δούλευε ως τορναδόρος, δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία. Έκανε αθλητική σκοποβολή, όπως και ο πατέρας του. 

Κρακοβία: Νέα στοιχεία για τον δράστη- Το σύμβολο με τον σκελετό & το δόρυ

Πρώην συμμαθήτριές του θυμούνται ότι ζωγράφιζε σκηνές βίας και επιθέσεις σε σχολεία. Μία είπε πως είχε ζωγραφίσει τον εαυτό του να μπαίνει σε σχολείο με πιστόλι. 

Γείτονες τον περιγράφουν κλειστό, να κυκλοφορεί συχνά με στρατιωτικά ρούχα.

Μακελειό Κρακοβία: Ερωτήματα για το σήμα που φορούσε με τον σκελετό & το δόρυ

Ερωτήματα προκαλεί και το σήμα που φορούσε: ένας σκελετός που τρυπά με δόρυ μια καρδιά. Το έμβλημα είναι γνωστό ως σύμβολο του Μαυρογένη και έχει χρησιμοποιηθεί και από μέλη ειδικών δυνάμεων. Συνδέεται με το «κανένα έλεος», αυτό που κάποιοι αποδίδουν ως «δεν παίρνω αιχμαλώτους». Γιατί το επέλεξε ο ίδιος, παραμένει άγνωστο.

Κρακοβία: Νέα στοιχεία για τον δράστη- Το σύμβολο με τον σκελετό & το δόρυ

Στην έρευνα πάντως, συμμετέχει και η υπηρεσία καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος. Θα ψάξουν διαδικτυακές ομάδες και αναρτήσεις, για να δουν αν είχε αφήσει ίχνη για όσα ετοίμαζε. Ερευνούν αν είχε οργανώσει την επίθεση και αν είχε βοήθεια. 

Κρακοβία: Νέα στοιχεία για τον δράστη- Το σύμβολο με τον σκελετό & το δόρυ

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ίδιος σκότωσε και τους γονείς και την αδελφή του. 

Κρακοβία: Νέα στοιχεία για τον δράστη- Το σύμβολο με τον σκελετό & το δόρυ

Ο 24χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και δεν μπορεί ακόμη να εξεταστεί. Η επίθεση ερευνάται ως έγκλημα τρομοκρατικού χαρακτήρα. Το κίνητρο παραμένει άγνωστο.
 

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