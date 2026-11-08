Η νέα roadster 500 εγκαινιάζει μια νέα γενιά Moto Guzzi, για όσους θέλουν τον χαρακτήρα μιας θρυλικής μάρκας και την ευκολία χρήσης

Με βάρος μόλις 180 κιλά σε κατάσταση λειτουργίας, με φυσική θέση οδήγησης και προσβάσιμη σέλα που ξεκινά από 790 mm από το έδαφος, όλα φαίνονται απλά, εύκολα, άμεσα.

Το μεταλλικό ρεζερβουάρ καυσίμου 15 λίτρων συνδυάζει κομψότητα με λειτουργικότητα. Ο προβολέας full LED δίνει μια μοντέρνα πινελιά στον εμβληματικό αετό της Moto Guzzi. Η κυκλική οθόνη TFT 3,6 ιντσών συνδέεται άψογα με ένα smartphone και παρέχει σαφείς, άμεσες πληροφορίες σε κάθε ταξίδι. Οι διακόπτες του τιμονιού με οπίσθιο φωτισμό είναι εύκολοι και διαισθητικοί, διατηρώντας τα πάντα υπό έλεγχο ακόμα και τη νύχτα. Το όνομα της μοτοσυκλέτας είναι κομψά κεντημένο στη σέλα.

Γιατί η καλύτερη τεχνολογία είναι εκείνη που απλοποιεί τη ζωή.



Στην καρδιά της The Trip βρίσκεται ένας σύγχρονος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας απόδοσης σχεδόν 48 ίππων, πλήρως συμβατός με δίπλωμα Α2. Η The Trip σου δίνει όλη την τεχνολογία που χρειάζεσαι, ακριβώς όταν τη χρειάζεσαι.

Το ηλεκτρονικό γκάζι Ride-by-Wire και τα τρία προγράμματα οδήγησης σου επιτρέπουν να προσαρμόζεις τον χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας σε κάθε περίσταση:

Road. Για να αντιμετωπίζεις κάθε μέρα με ομαλότητα και άνεση.

Sport. Για να προσθέτεις ενέργεια και διασκέδαση στις αγαπημένες σου διαδρομές.

Rain. Για να αντιμετωπίζεις τις πιο δύσκολες συνθήκες με μέγιστη ασφάλεια.

Την εμπειρία συμπληρώνουν η ενσωματωμένη πλοήγηση με εικονογράμματα και το Quick Shifter, αξεσουάρ σχεδιασμένα ώστε να κάνουν κάθε έξοδο ακόμη πιο απλή και απολαυστική.

Η νέα The Trip 500 θα βρίσκεται στο επίκεντρο του περιπτέρου της Moto Guzzi στην EICMA, που θα πραγματοποιηθεί στο Rho Fiera από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, και θα είναι διαθέσιμη στα σημεία πώλησης στις αρχές του 2027.

