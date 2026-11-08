Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για το κύκλωμα φοροδιαφυγής μαμούθ σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα φοροδιαφυγής «μαμούθ» στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Γνωστοί επιχειρηματίες της πόλης φαίνεται ότι εμφάνιζαν μάγειρες, σερβιτόρους ακόμα και λαντζέρηδες ως ιδιοκτήτες σε εταιρίες, για να μπορούν να τις κλείνουν όποτε θέλουν και να μην αποδίδουν τους φόρους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο πρώτος που έδειξε τον ρόλο πασίγνωστων επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, που δεν έχουν συλληφθεί, αλλά και πώς είχε στηθεί το κύκλωμα για τη φοροδιαφυγή, ήταν ο «αυτοφωράκιας», όπως τον ονόμαζαν σε διάσημα κέντρα της πόλης.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στην κατάθεσή του πως τον έβαζαν να υπογράφει διάφορα συμβόλαια κι εκείνος το έκανε, υπό τον φόβο μη μείνει χωρίς δουλειά. Έπαιρνε μεροκάματο 50 ευρώ στα μαγαζιά που δούλευε και στο τέλος της καλοκαιρινής σεζόν του έδιναν 1.500 ή 2.000 ευρώ.

«Αχυράνθρωποι» σερβιτόροι, καθαρίστριες κι ένας σε αναπηρικό αμαξίδιο

H ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ έκπληκτη ανακάλυψε ότι η πλειοψηφία των «αχυρανθρώπων» δήλωνε εισοδήματα κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star εντοπίστηκαν:

Καθαρίστρια με 12 εταιρίες

Σερβιτόρα με 16 εταιρίες

Λαντζιέρης με 21 εταιρίες

Πορτιέρης με 8 εταιρίες

Διανομέας φαγητού με 13 εταιρίες

Ψήστης με 31 εταιρίες

Ανάμεσα στους «αχυρανθρώπους» και πασίγνωστο μοντέλο- ηθοποιός, ο οποίος έχει συλληφθεί για κακούργημα. «Έναντι αμοιβής συμμετείχε σε εταιρείες, δίνοντας παράλληλα και τη χρήση του ονόματος του, την αναγνωσιμότητα που συνοδεύει το όνομά του, χωρίς να έχει ιδέα και χωρίς να περάσει ποτέ από το μυαλό του ότι θα βρισκόταν κατηγορούμενος για κακούργημα», υποστήριξε ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Αχυράνθρωποι» εντοπίστηκαν να μαζεύουν ελιές, ένας από αυτούς είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης στα Διαβατά, ενώ ορισμένοι ζούσαν σε υπόγεια.

Ο ελεγκτές δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχε «αχυράνθρωπος», ο οποίος ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε νυχτερινά μαγαζιά. Δήλωσε ότι είναι υπεύθυνος σε όλες τις εταιρίες που δηλώνονται, αλλά δεν υπογράφει πριν μιλήσει με τον λογιστή του, γιατί μετά το ατύχημα που έχασε το πόδι του και έπαθε εγκεφαλικό ανέλαβε τη διαχείριση ο λογιστής.

Φοροδιαφυγή «μαμούθ» Θεσσαλονίκη- Παραστατικά σε ΑΦΜ 12 νεκρών

Αποκαλύφθηκε επιπλέον ότι το κύκλωμα εξέδιδε παραστατικά σε ΑΦΜ 12 νεκρών, οι δέκα από τους οποίους ήταν καρκινοπαθείς.

Η έρευνα έδειξε ότι 860 εταιρείες είχαν οφειλές, εκ των οποίων οι 380 άνω των 120.000 ευρώ.

Κατηγορούμενοι διέγραψαν αρχεία κατά την έφοδο της ΔΕΟΣ σε λογιστικό γραφείο

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις κατηγορούμενων κατά τη διάρκεια της έρευνας της ΑΑΔΕ. Όταν κατάλαβαν ότι τους πλησιάζει η «δαγκάνα» του νόμου άρχισαν να διαγράφουν ό,τι αρχείο τους έκαιγε.

Όπως περιέγραψε η Τασούλα Παπανικολάου, που είχε τις αποκλειστικές πληροφορίες, κατά την έφοδο της ΔΕΟΣ στο γραφείο κατηγορούμενου λογιστή στη Θεσσαλονίκη, ζητήθηκε από τους οκτώ υπαλλήλους να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος στους υπολογιστές. Στη συνέχεια, όμως, διαπιστώθηκε μία ένταση και έκπληκτοι οι ελεγκτές ανακάλυψαν ότι σβήνονταν αρχεία από τους υπολογιστές. Η εκτίμηση είναι ότι ειδοποίησαν κάποιον εκτός γραφείου και απομακρυσμένα έκανε τη διαγραφή. Παρόλα αυτά εντοπίστηκαν στα αρχεία 39 «αχυράνθρωποι».

Αρχεία φέρεται να έδωσε εντολή να διαγραφούν και ο κατηγορούμενος δικηγόρος.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν «αχυράνθρωποι» που μίλησαν και έδειξαν τι ακριβώς γινόταν. Γυναίκα «αχυράνθρωπος», καθαρίστρια στο επάγγελμα, φέρεται να είπε: «Από το 2023-2025 δούλευα ως καθαρίστρια σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Η συμπεθέρα μου μού έδειξε να υπογράψω χαρτιά ότι θα είμαι καθαρίστρια σε μία εταιρεία που δε θυμάμαι, αλλά δεν πήρα μισθό πάρα μόνο 1.000 ευρώ μία φορά. Έχω καταθέσει μήνυση εναντίον της».

Η φοροδιαφυγή «μαμούθ» δε θα μείνει στις 16 συλλήψεις. Θα γίνουν και νέες, καθώς η υπόθεση αφορά σε 1.283 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και γνωστοί επιχειρηματίες της πόλης που έχουν τα πιο διάσημα νυχτερινά κέντρα.

