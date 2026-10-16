Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη της πρεμιέρας τους

Το κορυφαίο μουσικό σχήμα της τελευταίας δεκαετίας έρχεται στο NOX

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.26 , 15:10 Βούλγαρη: Ποια είναι η «ξαδέλφη» της που παίζει σε clip του Οικονομόπουλου
16.10.26 , 15:03 Sing for Greece: Ο Εθνικός Τελικός της Eurovision πηγαίνει... Θεσσαλονίκη!
16.10.26 , 15:02 Γονικές άδειες: Έρχονται σημαντικές αλλαγές - Οι τρεις παρεμβάσεις
16.10.26 , 14:44 Πειραιάς: Συρμός τραμ παρέσυρε πεζή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο
16.10.26 , 14:41 Επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο με λοστό για μια χρυσή αλυσίδα
16.10.26 , 14:34 Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
16.10.26 , 14:30 Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
16.10.26 , 14:23 «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
16.10.26 , 14:18 1% Club: Νέο επεισόδιο με guests τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση
16.10.26 , 14:04 Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
16.10.26 , 14:00 Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο
16.10.26 , 14:00 Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
16.10.26 , 13:35 Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;
16.10.26 , 13:28 Πετρογιάννη για Παπανώτα: «Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση»
16.10.26 , 13:28 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της
Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
Αποκαλύψεις για τη γιατρό: «Θα σου στείλω κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη»
Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Νατάσα Θεοδωρίδου-Δέσποινα Βανδή
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά τη super star Δέσποινα Βανδή στη σκηνή του NOX από τις 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή νωρίς.

Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη της πρεμιέρας τους
 
Πρόκειται για το κορυφαίο μουσικό σχήμα της τελευταίας δεκαετίας. Δύο από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες, με σπουδαία πορεία, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του NOX, σε μια παραγωγή του ομίλου MK Group of companies Μαροσούλη – Κοταρίδη, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός της νέας σεζόν. Μια συνεργασία που το κοινό περίμενε εδώ και χρόνια γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.

Για την επερχόμενη μουσική τους συνάντηση, οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες πραγματοποίησαν το επίσημο promo trailer. Τα γυρίσματα του ανατρεπτικού και άκρως χιουμοριστικού βίντεο έγιναν στον ατμοσφαιρικό χώρο του bar - restaurant Geco Athens. Ένα εντυπωσιακό εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών που λειτούργησε ως το ιδανικό σκηνικό για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγωγής.

Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη της πρεμιέρας τους
 
Επιστρατεύοντας το υποκριτικό τους ταλέντο και το μοναδικό τους χιούμορ, οι δύο μεγάλες σταρ πρωταγωνιστούν σε ένα concept-έκπληξη, αναδεικνύοντας την κομψότητα και τη λάμψη τους, χαρίζοντας ταυτόχρονα άφθονο γέλιο. Το κλίμα στα γυρίσματα ήταν εκρηκτικό. Τα γέλια, οι αυθόρμητες στιγμές και η απίστευτη χημεία μεταξύ της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή μαρτυρούν πως η φετινή τους σύμπραξη στο NOX θα γράψει ιστορία στη νυχτερινή Αθήνα.

Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη της πρεμιέρας τους
 
Το απολαυστικό βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια, κορυφώνοντας την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη τους πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη της πρεμιέρας τους
 
Ο όμιλος MK Group of companies έρχεται να θέσει νέα δεδομένα στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της σεζόν.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΝΟΧ
 |
TRAILER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Μίκυ και η παρέα του στο Χριστουγεννιάτικο τρενάκι
Εξοδος
«Ο Μίκυ και η παρέα του στο Χριστουγεννιάτικο τρενάκι» στο Radio City
Ταινίες Πρώτης Προβολής
Εξοδος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Αφθονία νέων τίτλων και επιλογών στις αίθουσες
«Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι»
Εξοδος
«Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι» το νέο βιβλίο της ομάδας «Γράφουμε Ιστορία»
Ελεωνόρα Ζουγανέλη Σταυρός του Νότου
Εξοδος
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου
Στρακαστρούκες
Εξοδος
Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, συνεχίζονται για 4η χρονιά
Karen Edwards
Εξοδος
H Karen Edwards για πρώτη φορά στην Αθήνα, με Αφιέρωμα στην Ella Fitzgerald
Δύο Ξεροκέφαλες Κουτάλες
Εξοδος
«Δύο Ξεροκέφαλες Κουτάλες», από τις 25 Οκτωβρίου, στο Θέατρο ΑΡΓΩ
Οι δρόμοι της Αθήνας στη ΒΑρκελώνη
Εξοδος
Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της
Πάμε Θέατρο; «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με τη Νένα Μεντή
Εξοδος
Πάμε Θέατρο; «Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με τη Νένα Μεντή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top