Με τη φωταγώγηση ενός ελάτου 15 μέτρων στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής άνοιξε επισήμως η χριστουγεννιάτικη περίοδος στην Ελλάδα. Το ορεινό χωριό του δήμου Πολυγύρου, γνωστό για την παραγωγή ελάτων που καταλήγουν κάθε χρόνο σε πολλές περιοχές της χώρας, φιλοξένησε το βράδυ του Σαββάτου την εκδήλωση γφωταγώγησης, παραμονή της εορτής της Σύναξης των Αρχαγγέλων.

Η κεντρική πλατεία του χωριού γέμισε από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι βρέθηκαν στον Ταξιάρχη για τη γιορτή που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα. Το έλατο, στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια, αποτέλεσε το επίκεντρο της βραδιάς, σε μια διοργάνωση με μουσική και εορταστικό χαρακτήρα.

Ο Ταξιάρχης συνδέεται διαχρονικά με την ελληνική αγορά χριστουγεννιάτικων δέντρων και φέτος από την περιοχή αναμένεται να διατεθούν περίπου 32.000 έλατα. Τα δέντρα αυτά θα ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα.

Με μήνυμα για το συμβολισμό της βραδιάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Γιάννης Λελεγιάννης ανέφερε στον χαιρετισμό του: «Ας κρατήσουμε μια εικόνα στο μυαλό μας. Ένα δέντρο από τον Ταξιάρχη, που φωτίζει μια πλατεία, ένα σαλόνι, ένα παιδικό βλέμμα, κάπου στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δώρο του τόπου μας: λίγο φως, λίγη χαρά, λίγη ελπίδα, τη στιγμή που όλοι τα έχουμε ανάγκη».

Η εκδήλωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του δήμου Πολυγύρου και συλλογικών φορέων του χωριού. Συγκεκριμένα συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών.

Η φωταγώγηση στον Ταξιάρχη δεν λειτουργεί μόνο ως τοπική εορταστική εκδήλωση, αλλά και ως η έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου!

Φυσικό έλατο: Πόσο κοστίζει

Η ζήτηση για φυσικά έλατα είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένη ανάμεσα στα κομμένα δέντρα και σε εκείνα που βρίσκονται σε γλάστρα. Η επιλογή των καταναλωτών εξαρτάται κυρίως από τον διαθέσιμο χώρο, αλλά και από τη δυνατότητα μεταφύτευσης του δέντρου μετά τις γιορτές.

Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα έλατα ύψους 2 έως 2,5 μέτρων, που φτάνουν σχεδόν μέχρι το ταβάνι. Όσον αφορά τις τιμές, το φυσικό έλατο κοστίζει 55 ευρώ το μέτρο. Τα κομμένα δέντρα ξεκινούν από 80 ευρώ και φτάνουν τα 160 ευρώ, ενώ τα έλατα σε γλάστρα κοστίζουν από 80 έως 150 ευρώ, ανάλογα με το ύψος τους.

Η διάθεση των ελάτων σε γλάστρα ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου, ενώ από την ίδια ημερομηνία λειτουργεί και το εποχικό σημείο πώλησης στην Κηφισιά, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν τόσο κομμένα δέντρα όσο και έλατα σε γλάστρα, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου.

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