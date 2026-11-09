Με μια μικρή αλλαγή στη σύνθεσή του ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ, καθώς οι τηλεθεατές είδαν τη Μαρία Ηλιάκη να καλημερίζει μόνη της από το πλατό, χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη στο πλευρό της.

Η παρουσιάστρια ανέλαβε να εξηγήσει από την αρχή τον λόγο της απουσίας του συμπαρουσιαστή της, αποκαλύπτοντας πως είχε μια σημαντική προσωπική υποχρέωση, η οποία δεν του επέτρεψε να βρεθεί στην εκπομπή.

Η Μαρία Ηλιάκη έσπευσε, μάλιστα, να διευκρινίσει πως η απουσία του είναι προσωρινή, καθώς ο Κρατερός Κατσούλης αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στη θέση του την Τρίτη.

«Μοναχούλα μου σήμερα», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια, στέλνοντας παράλληλα την αγάπη της στον συνεργάτη της.

«Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Τι κάνετε; Πώς είστε; Μοναχούλα μου σήμερα. Ο Κρατερός μας είχε μια σημαντική υποχρέωση και δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας όμως αύριο. Του στέλνουμε την αγάπη μας. Κατά τα άλλα παιδιά κοιτάξτε τώρα, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα στη δική μου τη ζωή. Εύχομαι στη δική σας τη ζωή να συνέβη κάτι συνταρακτικό το Σαββατοκύριακο και να έχει ξεκινήσει πολύ ωραία η εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής.