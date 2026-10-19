Κρατερός Κατσούλης: Εκτός εκπομπής λόγω ατυχήματος - Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κρατερός Κατσούλης απουσίασε από την εκπομπή "Νωρίς-Νωρίς" λόγω ατυχήματος.
  • Η Μαρία Ηλιάκη παρουσίασε μόνη της την εκπομπή, εκφράζοντας απογοήτευση για την αρχή της σεζόν.
  • Ευχήθηκε περαστικά στον Κρατερό και ελπίζει να επιστρέψει σύντομα.
  • Η Ηλιάκη ανέφερε ότι απομένουν 68 μέρες για τα Χριστούγεννα, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα στολίδια.

Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η Μαρία Ηλιάκη καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα της εκπομπής της, «Νωρίς-Νωρίς»

Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό

Ωστόσο, αυτή τη φορά στο πλευρό της δεν βρισκόταν ο τηλεοπτικός της παρτενέρ. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ένα απρόοπτο ατύχημα κράτησε τον Κρατερό Κατσούλη μακριά από το στούντιο.

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Ηλιάκη καλείται να παρουσιάσει την εκπομπή μόνη της, γι' αυτό και η ίδια δήλωσε με χιούμορ αλλά και μια δόση απογοήτευσης πως η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς για τους δυο τους.

Η Μαρία Ηλιάκη έστειλε περαστικά στον συνεργάτη της, Κρατερό Κατσούλη

Η Μαρία Ηλιάκη έστειλε περαστικά στον συνεργάτη της, Κρατερό Κατσούλη

Χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη η εκπομπή - Τι αποκάλυψε η Μαρία Ηλιάκη

«Καλημέρα! Τι κάνετε; Πώς είστε; Καλή εβδομάδα! 19 του Οκτώβρη σήμερα... Να ανοίξει το πλάνο! Θανάση, μοναξιά, ε; Λοιπόν, εγώ σας τα είπα, δεν έχει ξεκινήσει καλά η χρονιά. Ο Κρατερός μας είχε ένα μικρό ατυχηματάκι, το οποίο πρέπει να φροντίσει για να μπορέσει να είναι αύριο μαζί μας. Να του ευχηθούμε περαστικά! Και αφού, όπως σας είπα, είναι Δευτέρα 19 του μήνα, έχουμε μετρήσει εδώ με τα παιδιά τις μέρες... Πόσες μέρες, Μαράκι, για τα Χριστούγεννα; 68 μέρες, παιδιά, για τα Χριστούγεννα! Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά κάπου αρχίζουν δειλά δειλά και εμφανίζονται τα πρώτα στολίδια στους δρόμους», είπε η Μαρία Ηλιάκη στην έναρξη της εκπομπής.

 

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
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ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
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