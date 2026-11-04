Γιώργος Περρής ...And a Happy New Year, στις 28 Δεκεμβρίου

Οι γιορτές στην χριστουγεννιάτικη Αθήνα έχουν τη δική τους μουσική παράδοση

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Έχοντας δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια μοναδική σχέση με το κοινό που τον ακολουθεί ανελλιπώς, ο διεθνής Έλληνας ερμηνευτής δίνει ραντεβού στις 28 Δεκεμβρίου στο «Θέατρον» του Ελληνικού Κόσμου με όσους αγαπάνε τη δική του σφραγίδα στις εορταστικές συναυλίες.

Πιστός στις εκπλήξεις που επιφυλάσσει στο κοινό του κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Γιώργος Περρής δημιουργεί νέο ήχο, νέα πνοή και ακόμα περισσότερη χαρά! 

Γιώργος Περρής ...And a Happy New Year, στις 28 Δεκεμβρίου

Με ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για αυτές τις παραστάσεις, ο ξεχωριστός καλλιτέχνης συνδυάζει τη συγκίνηση με το ρυθμό, τα αγαπημένα τραγούδια με τις απρόσμενες μουσικές στιγμές, δημιουργώντας μια μουσική εμπειρία που θα ξεσηκώσει το κοινό κάθε ηλικίας.

Ξεχωριστή στιγμή θα είναι η σύμπραξη του με την εντυπωσιακή Maranatha Gospel Choir, η οποία με τις καθηλωτικές φωνές, τον παλμό και την εκρηκτική της ενέργεια υπόσχεται να μεταφορφώσει τη συναυλία σε μία μεγάλη μουσική γιορτή!

Σε μία από τις πιο δημιουργικές και συναρπαστικές περιόδους της πορείας του, ο Γιώργος Περρής δεν μας υπόσχεται απλώς μία ακόμα γιορτινή συναυλία, αλλά την πιο φωτεινή και αισιόδοξη υποδοχή της νέας χρονιάς!

«…Αnd A Happy New Year!» για δύο μοναδικές παραστάσεις στο «Θέατρον» του Ελληνικού Κόσμου.

Διοργάνωση: Half Note Productions
 

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