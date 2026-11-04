Eurovision 2027: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας!

Στη Θεσσαλονίκη οι δύο Ημιτελικοί κι ο Μεγάλος Τελικός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 234 προτάσεις υποβλήθηκαν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027.
  • Η επιλογή θα γίνει μέσω του «Sing for Greece 2027» με δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό.
  • Οι διαγωνιστικές βραδιές θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2027.
  • Στον Μεγάλο Τελικό θα προκριθούν 12 τραγούδια με ψήφο κοινού και κριτικών επιτροπών.
  • Απαγορεύεται η χρήση AI για τη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα.

Με 234 προτάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ, μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό. 

Eurovision 2027: Στην τελική ευθεία για την υποβολή των τραγουδιών

Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2027, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς. Στον Μεγάλο Τελικό, θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Μεγάλο Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Eurovision: 9, 11 & 13 Φεβρουαρίου το Sing for Greece 2027 στη Θεσσαλονίκη

Το «Sing for Greece» συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το «Sing for Greece», καθώς η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές. Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής και αναδεικνύει την πόλη σε σημείο αναφοράς για τους φίλους του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τους όρους της φετινής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της πρωτογενούς μουσικής δημιουργίας. 

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Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση των συμμετοχών και την επιλογή των τραγουδιών που θα προκριθούν στους δύο Ημιτελικούς του Sing for Greece 2027. Τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η ΕΡΤ ευχαριστεί θερμά όλους τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς που συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων, συμβάλλοντας με τη δημιουργικότητα και τη δουλειά τους στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παραγωγής, και τους εύχεται καλή επιτυχία.

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