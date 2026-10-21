Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για το «Sing for Greece 2027», μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Η ΕΡΤ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη διαδικασία επιλογής μέσα από το «Sing for Greece», μετά την περσινή ανταπόκριση του κοινού, προχωρώντας παράλληλα σε αλλαγές στη διοργάνωση.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορά τον τόπο διεξαγωγής, καθώς η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο του 2027, τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό της ελληνικής επιλογής.

Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων, καθώς και ο χώρος που θα τις υποδεχθεί, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη και αναμένεται να γίνουν γνωστά το επόμενο διάστημα.