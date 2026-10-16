Δείτε τη στιγμή που ο Akylas κερδίζει το Sing for Greece 2026

Μια μεγάλη έκπληξη επιφυλάσσει η ΕΡΤ για τους φίλους της Eurovision, καθώς το Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Φεβρουάριο!

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, φιλοξενώντας τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2027.

Οι τρεις βραδιές –οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός– θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική διοργάνωση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που η ΕΡΤ διοργανώνει το Sing for Greece. Πρόκειται για ένα ζωντανό show με μεγάλη απήχηση και υψηλή τηλεθέαση στη γραμμική τηλεόραση, αλλά και θεάσεις ρεκόρ στο ERTFLIX.

Η απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη βούλησή της να μοιράζεται τις μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις με ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά σε όλους.

Η Θεσσαλονίκη θα γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές στιγμές και να σηματοδοτήσει την πορεία της Ελλάδας προς τη Eurovision 2027.

Το Sing for Greece έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μουσική γιορτή έχει ήδη αρχίζει!

Ενσταντανέ από το Sing for Greece 2026 /Φωτογραφία ΕΡΤ

Τι είναι το Sing for Greece;

Το Sing for Greece (Εθνικός Τελικός) είναι ο ετήσιος διαγωνισμός ανάδειξης του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision, ο οποίος διοργανώνεται από την ΕΡΤ.

Αντικατέστησε το παλαιότερο φορμάτ Ελληνικός Τελικός και περιλαμβάνει ζωντανές μεταδόσεις (ημιτελικούς και τελικό) μέσα από την ΕΡΤ1, το ERTFLIX και τα διεθνή κανάλια της ΕΡΤ.

Τα αποτελέσματα κρίνονται από συνδυασμό ψηφοφορίας του κοινού (SMS & ERTFLIX app) και ειδικής κριτικής επιτροπής (ελληνικής και διεθνούς).