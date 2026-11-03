Gent Hazizi και Χρήστος Μακαριάδης, μαζί στο Aux Club, στις 7 Νοεμβρίου

Δύο κωμικοί, δύο κουλτούρες και μία κοινή γλώσσα: η κωμωδία

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Εξοδος
Gent Hazizi Και Χρήστος Μακαριάδης
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Ο Αλβανός κωμικός Gent Hazizi έρχεται στην Αθήνα με τη νέα του stand-up comedy παράσταση «Pushtimi», έχοντας στο πλευρό του επί σκηνής τον Έλληνα κωμικό Χρήστο Μακαριάδη, σε μια ξεχωριστή συνεργασία που φέρνει κοντά αλβανικές και ελληνικές οπτικές, εμπειρίες και χιούμορ.

Γνωστός για το αιχμηρό του χιούμορ, τη μοναδική του ενέργεια και τη σατιρική του ματιά στην καθημερινότητα, ο Gent Hazizi φέρνει το ξεχωριστό του στιλ στη σκηνή της Αθήνας, μαζί με τον Χρήστο Μακαριάδη, μία από τις ανερχόμενες φωνές της ελληνικής stand-up comedy σκηνής.

Gent Hazizi και Χρήστος Μακαριάδης, μαζί στο Aux Club, στις 7 Νοεμβρίου

Η παράσταση «Pushtimi» παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου στα αλβανικά και εξερευνά τις ομοιότητες, τις διαφορές και τα παράλογα της καθημερινής ζωής και στις δύο πλευρές των συνόρων. Αυτό που ξεκινά ως μια συνάντηση δύο κωμικών εξελίσσεται σε μια παιχνιδιάρικη σύγκρουση πολιτισμών, εμπειριών και οπτικών.

Η παράσταση αποτελεί μια γιορτή της αλβανικής κωμωδίας στην Αθήνα και μια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, χρησιμοποιώντας το χιούμορ ως κοινή γλώσσα.

Γιατί μερικές φορές, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα… είναι να γελάσεις μαζί της.

Gent Hazizi και Χρήστος Μακαριάδης, μαζί στο Aux Club, στις 7 Νοεμβρίου

GENT HAZIZI (ALB) & Χρήστος Μακαριάδης

Δύο κωμικοί, δύο κουλτούρες και μία κοινή γλώσσα: η κωμωδία

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026
Προσέλευση: 20:00 – Έναρξη: 21:00

AUX CLUB, Αγίου Όρους 15, Αθήνα 104 35, Αθήνα

ΕισιτήριαOnline: 10€ / Door: 12€
 

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