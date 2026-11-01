Οι GOAT ήρθαν στο Gazarte και μετέτρεψαν τη σκηνή σε ένα ξέφρενο μουσικό πανηγύρι! Το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, το σουηδικό συγκρότημα μάς παρέσυρε σε μια εκρηκτική εμφάνιση, όπου η ψυχεδελική ροκ συνάντησε τους αφρικανικούς ρυθμούς, το funk και τα tribal κρουστά. Με τις χαρακτηριστικές μάσκες, τα εκκεντρικά κοστούμια και τις δύο performers που χόρευαν ασταμάτητα, οι GOAT δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο μυστήριο, ένταση και διονυσιακή ενέργεια.

Τη βραδιά άνοιξαν οι Kooba Tercu, προετοιμάζοντας το έδαφος με τον ιδιαίτερο και δυναμικό ήχο τους για όσα θα ακολουθούσαν.

Στις 22:15 εμφανίστηκαν οι GOAT.

Με τις μάσκες, τα πολύχρωμα κοστούμια και την αναγνωρίσιμη σκηνική τους ταυτότητα, ανέβηκαν στη σκηνή με εκρηκτική ένταση και μας συνεπήραν από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η μουσική τους γέμισε τον χώρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα όπου η ψυχεδέλεια, ο αυτοσχεδιασμός και οι επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί συναντούσαν την απόλυτη ελευθερία της έκφρασης.

Στο επίκεντρο της σκηνικής δράσης βρίσκονταν δύο εντυπωσιακές φιγούρες, που σχεδόν δεν σταμάτησαν στιγμή να κινούνται και να χορεύουν. Με μάσκες και ιδιαίτερα καλύμματα κεφαλής, κρατούσαν ντέφια, μαράκες και κρουστά, συμμετέχοντας ενεργά στη μουσική και δίνοντας στην εμφάνιση μια σχεδόν τελετουργική διάσταση. Οι κινήσεις τους ήταν άλλοτε εκρηκτικές και άλλοτε υπνωτικές, σαν να αποτελούσαν προέκταση του ίδιου του ρυθμού.

Γύρω τους, οι υπόλοιποι μουσικοί, επίσης μεταμφιεσμένοι και με καλυμμένα πρόσωπα, δημιουργούσαν ένα πυκνό και πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο. Ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, τύμπανα, πλήκτρα και παραδοσιακά κρουστά ενώνονταν σε ένα απρόβλεπτο μουσικό μείγμα, όπου η ψυχεδελική ροκ συναντούσε το afrobeat, το funk, το krautrock και τους tribal ρυθμούς.

Οι επαναλαμβανόμενες μουσικές φράσεις, οι έντονες ρυθμικές εναλλαγές, τα ξεσπάσματα και οι αυτοσχεδιασμοί δημιουργούσαν μια διαρκή αίσθηση κίνησης. Η μουσική των GOAT δεν έμενε ποτέ στάσιμη. Μεταμορφωνόταν, εξελισσόταν και παρέσυρε το κοινό σε έναν ασταμάτητο χορό.

Το setlist περιλάμβανε τα «One More Death», «Goatbrain», «Goatfuzz», «Golden Dawn» και «Ouroboros», ενώ ακολούθησαν τα «Let It Bleed», «Time for Fun» και «Run to Your Mama». Κάθε κομμάτι πρόσθετε τη δική του ένταση σε μια εμφάνιση που χαρακτηριζόταν από δυναμισμό, ελευθερία και απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές.

Τα strobe lights, οι συνεχείς εναλλαγές φωτισμού και η ψυχεδελική ατμόσφαιρα έδιναν στη βραδιά μια σχεδόν υπνωτική διάσταση. Οι δύο performers συνέχιζαν να χορεύουν αδιάκοπα, ενώ οι μουσικοί έχτιζαν με δεξιοτεχνία έναν ήχο που συνδύαζε την ένταση του ροκ με την έκσταση των επαναλαμβανόμενων ρυθμών.

Το μυστήριο πίσω από τις μάσκες

Οι μάσκες και η ανωνυμία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους. Τα μέλη του συγκροτήματος επιλέγουν να μη φανερώνουν ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές, προτιμώντας η προσοχή να παραμένει στη μουσική και στην καλλιτεχνική τους έκφραση.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που μου παραχώρησαν για το Fractal Art, μιλήσαμε για την ανωνυμία, τις μάσκες, τη δημιουργική ελευθερία και τη σκηνική τους παρουσία.

Όταν τους ρώτησα τι τους προσφέρει μια μάσκα που δεν μπορεί να τους προσφέρει το πραγματικό τους πρόσωπο, η απάντησή τους ήταν χαρακτηριστική:

«Μου δίνει τη δυνατότητα να αφήνω πίσω μου τον συνηθισμένο εαυτό μου, αυτόν που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ή κάνει τις καθημερινές του δουλειές, και να γίνομαι μέρος ενός διαφορετικού κόσμου».

Η μάσκα, όπως εξήγησαν, τους επιτρέπει να αφήνουν στην άκρη το προσωπικό τους όνομα και να γίνονται ένα ανώνυμο κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας του συγκροτήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτησή μας για τις ζωντανές εμφανίσεις τους, οι οποίες συχνά μοιάζουν με μουσικές τελετουργίες.

Όταν τους ρώτησα αν τους εκφράζει αυτός ο χαρακτηρισμός, απάντησαν:

«Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσει το κοινό. Υποθέτω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι ήταν χάλια, ενώ για κάποιον άλλο μπορεί να έμοιαζε με τελετουργία. Αλλά, με έναν τρόπο, δεν είναι όλες οι συναυλίες τελετουργικές;»

Και πράγματι, το βράδυ της Παρασκευής στο Gazarte, η μουσική τους απέκτησε ακριβώς αυτή τη διάσταση. Η σκηνή μετατράπηκε σε έναν χώρο συλλογικής έκστασης, όπου ο ήχος, η κίνηση και το φως έγιναν ένα.

Δύο βραδιές με τους GOAT στην Αθήνα

Οι GOAT εμφανίστηκαν στο Gazarte Ground Stage την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, χαρίζοντας στο αθηναϊκό κοινό δύο συναυλιακές βραδιές γεμάτες ψυχεδέλεια και εκρηκτικούς ρυθμούς.

Οι φωτογραφίες της Ζωής Μανουσαρίδου αποτυπώνουν την ψυχεδελική ατμόσφαιρα, τις εκκεντρικές φιγούρες, τις μάσκες, τον χορό και τις συνεχείς εναλλαγές των φωτισμών, κρατώντας ζωντανή την ενέργεια αυτής της ξεχωριστής βραδιάς.

Οι GOAT δεν μας κάλεσαν απλώς να ακούσουμε τη μουσική τους, αλλά να αφεθούμε ολοκληρωτικά στη δόνησή της. Να τη νιώσουμε στο σώμα, να παρασυρθούμε από τον ρυθμό της και να γίνουμε μέρος της έκστασης που δημιουργούσε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.

ZΩΗ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ

Ασχολούμαι επαγγελματικά με το video editing και παράλληλα λατρεύω να φωτογραφίζω ξένα συγκροτήματα (underground indie,metal,rock, electro) σε live στην Αθήνα.

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