Στην ιστορική «Οδό Λυσίου», οι Κυριακές γεμίζουν μουσική! Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 15:00, ο Ηλίας Παλιουδάκης, με την σπουδαία του φωνή, και μαζί του η Ελένη Τσαρίδου, με τη δυναμική σκηνική παρουσία, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και μουσικές εκπλήξεις.

Στη γωνία των οδών Λυσίου και Μνησικλέους 22, ένας ιστορικός χώρος διασκέδασης και ψυχαγωγίας γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το καλό ελληνικό τραγούδι και θέλουν να απολαμβάνουν τις Κυριακές τους με κέφι και καλή παρέα.

Δύο ξεχωριστές φωνές, με διαφορετικές μουσικές διαδρομές αλλά κοινή αγάπη για το ελληνικό τραγούδι, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα. Ο Ηλίας Παλιουδάκης, με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή και την έντονη ερμηνευτική του παρουσία, συναντά την Ελένη Τσαρίδου, μια καλλιτέχνιδα με μουσική ευαισθησία.

Το πρόγραμμα συνδυάζει αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες, έντεχνες αναφορές και προσωπικές δημιουργίες, με στόχο να παρασύρει το κοινό σε μια μουσική εμπειρία που ξεκινά από το απόγευμα και κρατά ζωντανή τη διάθεση για τραγούδι και διασκέδαση.

Η πρεμιέρα είναι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και το ραντεβού ανανεώνεται κάθε Κυριακή στις 15:00, στην «Οδό Λυσίου», για απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική, κέφι και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι.

Συμμετέχουν οι ερμηνευτές: Βάλια Ειρηναίου, Μιχάλης Νάκος, Ελένη Στρατή.

Μαζί τους οι μουσικοί:

Παναγιώτης Τερζίδης: Μπουζούκι

Παντελής Τζιαλάς: Κιθάρα

Κώστας Σαμαράς: Πλήκτρα – Πιάνο

Γιάννης Σοκιάλης: Μπάσο

Μάνος Γαλανάκης: Κρουστά

Δύο φωνές που έχουν τη δική τους ιστορία να διηγηθούν

Ο Ηλίας Παλιουδάκης είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης στον χώρο του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, με χαρακτηριστική δωρική φωνή, έντονη προσωπικότητα και ερμηνευτική δύναμη. Συνδυάζει την αυθεντικότητα του λαϊκού ήχου με μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση, διαμορφώνοντας τη δική του ξεχωριστή μουσική ταυτότητα.

Η φωνή του έχει συνδεθεί με αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως ο «Σασμός», το «Να μ’ αγαπάς» και οι «Εραστές των Δυτικών Προαστίων». Μέσα από τραγούδια που απέκτησαν ξεχωριστή θέση στη μικρή οθόνη, κέρδισε την αγάπη του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της ερμηνείας του.

Με σταθερή παρουσία στον χώρο της μουσικής, συνεχίζει τη δισκογραφική του πορεία με νέες κυκλοφορίες που αναδεικνύουν το λαϊκό του ύφος και τη σύγχρονη μουσική του ταυτότητα.

Το τραγούδι «Στα Όνειρά Μου», σε μουσική και στίχους του Νίκου Τερζή, έχει ήδη αρχίσει να αγαπιέται από το κοινό, αποκτώντας επιπλέον δυναμική μέσα από τη σύνδεσή του με την επιτυχημένη σειρά «Να μ’ αγαπάς». Παράλληλα, το «Τέρμα τα Παράπονα», μέσα από τη νέα διασκευή του, προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη μουσική του διαδρομή, επιβεβαιώνοντας τη διάθεσή του να ανανεώνει το λαϊκό τραγούδι με προσωπικό ύφος.

Με νέες μουσικές και τηλεοπτικές εκπλήξεις στα επόμενα σχέδιά του, ο Ηλίας Παλιουδάκης συνεχίζει μια πορεία που χαρακτηρίζεται από δυνατές ερμηνείες και τραγούδια με ξεχωριστό αποτύπωμα. Στην «Οδό Λυσίου» έρχεται να συναντήσει το κοινό μέσα από ένα πρόγραμμα με επίκεντρο το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, τις μεγάλες ερμηνείες και τη μαγεία της ζωντανής μουσικής.

Η Ελένη Τσαρίδου από την άλλη είναι μια φωνή με ψυχή, αυθεντικότητα και ξεχωριστή μουσική ταυτότητα.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στο Κιλκίς, μέσα σε μια οικογένεια με βαθιές μουσικές ρίζες. Ο πατέρας της ήταν ποντιακός τραγουδιστής και λυράρης, μεταδίδοντάς της από νωρίς την αγάπη για τη μουσική και την αυθεντικότητα της έκφρασης.

Αυτοδίδακτη στην κιθάρα, βρήκε στο τραγούδι και στη μουσική τον δικό της τρόπο να εκφράζεται και να επικοινωνεί. Με περισσότερα από δέκα χρόνια επαγγελματικής πορείας, δραστηριοποιείται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω πόλεις, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο μουσικό πρόγραμμα ως one-womanshow, συνδυάζοντας τη φωνή και την κιθάρα της με τη δυναμική των ζωντανών εμφανίσεων.

Ανάμεσα στις καλλιτεχνικές της επιρροές βρίσκονται σημαντικές Ελληνίδες ερμηνεύτριες, όπως η Χάρις Αλεξίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Ελένη Βιτάλη.

Το καλοκαίρι του 2025, η Ελένη συμμετείχε στο «The Voice of Greece», στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του διαγωνισμού. Η συμμετοχή της αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καλλιτεχνική της πορεία, δίνοντάς της την ευκαιρία να παρουσιάσει τη φωνή και την προσωπικότητά της σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η εκτίμηση που εξέφρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης προς το πρόσωπό της εκδηλώθηκε και μέσα από τις επόμενες μουσικές τους συναντήσεις. Η Ελένη ήταν ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που επέλεξε να βρεθούν δίπλα του στο φινάλε των εμφανίσεών του στην Ακτή Πειραιώς, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, καθώς και στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026.

Πέρα από την ερμηνεία, η Ελένη Τσαρίδου εκφράζεται δημιουργικά μέσα από τα δικά της τραγούδια, υπογράφοντας τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική τους. Μέσα από τις προσωπικές της συνθέσεις αποτυπώνει συναισθήματα, βιώματα και ιστορίες, διαμορφώνοντας σταδιακά τη δική της δισκογραφική ταυτότητα.

Τα τραγούδια της «Χάρτινα Όνειρα», «Ψεύτης», «Θέλημα Θεού», «Άκου την Καρδιά μου» και «Μαμά» είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την προσωπική της δημιουργική πλευρά. Στα επόμενα δισκογραφικά της βήματα περιλαμβάνεται η «Κόκκινη Βαλίτσα», που αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία.