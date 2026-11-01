Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της

Εξετάζεται η εμπλοκή και τρίτου προσώπου

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή βρέθηκε 80χρονη γυναίκα στο σπίτι της στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
  • Η κόρη της εντόπισε τη γυναίκα και κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.
  • Η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο κεφάλι, ενώ και ο 90χρονος σύζυγός της ήταν τραυματισμένος.
  • Ο σύζυγος, που πάσχει από άνοια, νοσηλεύεται φρουρούμενος και έχει συλληφθεί.
  • Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαλευκανθεί η υπόθεση, εξετάζεται και η πιθανότητα τρίτου προσώπου.

Μυστήριο με τον θάνατο 80χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή το Σάββατο μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Τη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις η κόρη της, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒ και ενημέρωσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο κεφάλι. Τραυματισμένος στο κεφάλι και στο χέρι ήταν και ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν εκεί. 

Ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια και δεν μπόρεσε να δώσει στους αστυνομικούς εξηγήσεις για το τι συνέβη και πώς τραυματίστηκε ο ίδιος και έχασε τη ζωή της η σύζυγός του.

Ο 90χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς η εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψή του.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να εισήλθε στην κατοικία κάποιο τρίτο πρόσωπο.

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