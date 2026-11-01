Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι.

Άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας αυτοσχέδιο μηχανισμό με δύο γκαζάκια τα ξημερώματα της Κυριακής. Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα και θραύση υαλοπινάκων.

Ο υπουργός γνωστοποίησε το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για επίθεση από «οπαδούς λαθρομεταναστών». Όπως ανέφερε, είχε αποχωρήσει από το γραφείο λίγο πριν από την έκρηξη, ενώ χαρακτήρισε τον τρόπο τοποθέτησης του μηχανισμού ως ένδειξη ανθρωποκτόνου πρόθεσης.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ η Αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.

«Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα»: Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη για τα γκαζάκια στο γραφείο του

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό, Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν».

Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό, Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 1, 2026